Bakan Arslan'dan İHMD'ye ziyaret

İSTANBUL (AA) - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a İstanbul Yeni Havalimanı'na uçağıyla iniş için şubat ayından itibaren davet arz ettiklerini belirterek, "Dedik ki, ‘Havalimanımız her zaman sizi uçakla birlikte ağırlamaya hazır. Uçağınızla birlikte gelebilirsiniz.’ Bu davetimizi zaten bu vesile ile bugün tekrar yinelemiş olalım." dedi.

Bakan Arslan, bazı projelerle ilgili yurt dışından gelen ithal malzemeye bağlı fiyat artışları söz konusu olsa da yapılan işlerle alakalı ihracatta rakam artışları yaşanabileceğini bildirdi.

"Sonuçta pahalı alıp ucuz satmıyorsunuz." diyen Arslan, “Önemli olan orada o dengeyi yakalamak. Bizim şu anki gerek havacılıkta gerek demir yollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

Yeni havalimanı projesinde alınması gereken kredilerle ilgili bir soruyu da cevaplayan Arslan, "Havalimanı inşaatı devam ederken elbette ki, proje gerekliliğine bağlı olarak ilave ihtiyaçlar söz konusu olabiliyor ki geçmişte oldu. İhtiyaçların tamamı karşılandı. Krediler karşılandı. Şu an ihtiyaç duyulup da alınmamış herhangi bir kredi veya bağlanmamış herhangi bir kredi söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul Yeni Havalimanı’na uçakla yapması planlanan ilk inişiyle ilgili de konuşan Arslan, şöyle devam etti:

"Biz ev sahibi olarak her zaman misafir ağırlamaya hazırız. Hele ki bu misafir Sayın Cumhurbaşkanımız olursa, Anadolu insanının tabiriyle ‘baş göz üste’. Biz şubat ayı itibarıyla şunu deklare ettik: 'Şubat ayı itibarıyla pistimiz uçak inişine hazır' dedik. Gerekli testleri zaten yapmıştık. Gerekli işlemleri yapmıştık. Şimdi kaldı ki, seyrüsefer cihazlarıyla ilgili testlerimizi yapıyoruz. Biz Sayın Cumhurbaşkanımıza şubat ayından itibaren davetimizi arz ettik. Dedik ki, 'Havalimanımız her zaman sizi uçakla birlikte ağırlamaya hazır. Uçağınızla birlikte gelebilirsiniz.' Bu davetimizi zaten bu vesile ile bugün tekrar yinelemiş olalım. Umarım ve dilerim Sayın Cumhurbaşkanımızın vakitleri olur. Hem havalimanımıza ilk inişlerini gerçekleştirirler. Ramazan olması hasebiyle de yine bu iniş gerçekleşirse, elbette ki davetimiz, çalışma arkadaşlarımızla, işçi arkadaşlarımızla birlikte iftar yapma yönündedir. Biz de sizinle birlikte bu daveti tekrar yineleyip bekliyoruz. İnşallah şu seçim sath-ı maili nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın programı çok sıkışık ama eminim ki, ülkenin kalkınması, büyümesi için çok çok önemsediği projelerin başında gelen bu projeyi ziyaret etmekten her zaman memnuniyet duyuyor. Bu memnuniyet çerçevesinde inşallah vakit ayırıp gelebilirler. Hem biz memnun oluruz hem oradaki çalışanlar memnun olur. Hem de kendi gözleriyle ve kendi uçaklarıyla inerek, havalimanındaki ilerlemeyi görmüş olurlar.”