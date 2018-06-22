Bakan Arslan'dan Kars-Ardahan Bölge Barosu'na ziyaret

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kars-Ardahan Bölge Barosu'nu ziyaret etti.

Arslan, ziyarette yaptığı konuşmada, vatandaşların hizmetlerden memnun olduğunu belirterek, "Evet, beklentilerimiz yüksekti. O beklentiler doğrultusunda sahada sonuçlar görüyoruz, inşallah daha iyi sonuçlar da göreceğiz." dedi.

Önemli çalışmalar yaptıklarını ve yapmaya devam edeceklerini kaydeden Arslan, "Hedefler doğrultusunda çalışmalar yapıyoruz. Her çalışma, bir bütünün, hedefin parçası. Hedefe giden yolda, yola dizdiğimiz taşlar inşallah iyi olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, Kars'ın 16 Nisan'daki referandumda rekor oyla AK Parti'yi desteklediğini söyleyerek, "16 Nisan'da Kars'ın demografik, siyasi yapısını bilen bu hakkı teslim ediyor. Rekor seviyede bir destek verdi, hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Rabbim bizi hemşehrilerimize karşı mahçup etmesin." ifadelerini kullandı.

Baro Başkanı İbrahim Baştimar da ziyaretlerinden dolayı Arslan'a teşekkür ederek, seçimlerde başarı diledi.

Avukatlarla bir süre sohbet eden Arslan'a, AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, AK Parti Kars Milletvekili Adayı Prof. Dr. Yunus Kılıç ve partililer eşlik etti.

