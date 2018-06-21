Bakan Arslan'dan kaybolan Leyla'nın ailesine destek telefonu

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Ağrı'da ailesiyle bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in babasıyla telefonda görüşerek her türlü yardım ve desteği vermeye hazır olduğunu iletti.

Kent merkezinde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çiftinin bayramın birinci günü gittikleri Bezirhane köyünde kaybolan kızları Leyla Aydemir'i bulmak için çalışmalar sürerken aileye bir destek de Bakan Arslan'dan geldi.

Leyla Aydemir'in babası Nihat Aydemir'i telefonla arayarak yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Arslan, aileye her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Bakan Arslan, arama çalışmaları için ne yardım gerekiyorsa vermeye hazır olduklarını ifade ederek, "Küçük kızımızın bulunması için herkes seferber olmuş durumda. İnşallah en kısa zamanda kızımızın bulunacağını ümit ediyorum. Ben de bölgenin bir insanı olarak ne yapılması gerekiyorsa yapmaya hazırım." dedi.

