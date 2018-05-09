Gülseli KENARLI - Taner YENER/İSTANBUL, (DHA) ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, " (Yenikapı'da kruvaziyer limanı) Bunu dolgu yapmadan yapacağımızı söyleyelim" dedi. Arslan, " İmar planı çalışmaları bitmek üzere. İnşallah bunu da bu sene ihale ettiğimizde kruvaziyer turizmi anlamında İstanbul'a ciddi bir katkı sağlayacak" diye konuştu.

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz Karadeniz Bölgeleri Deniz Ticaret Odası (İMEAK-DTO) meclis toplantısına katıldı.

DTO'nın Beyoğlu'nda bulunan merkezinde düzenlenen toplantıda bir konuşma yapan Bakan Ahmet Arslan, “Geçen yıl yürürlüğe koyduğumuz düzenleme ile yaklaşık 6 bin teknenin Türk bayrağına geçmesini öngörüyorduk. Bunların 5 bin 762'si dün itibariyle Türk bayrağına geçmiş durumda. Bu da memnuniyet verici bir gelişme. ÖTV'siz yakıt uygulaması çok önemli bir çalışmaydı. Sektör açısında, hem yolcu hem araç taşıması açısından hem ticari yat taşımacılığı açısında önemli bir uygulamaydı. Bu anlamda bugüne kadar sektöre verdiğimiz destek 6 milyar 750 milyon lira. Bence sektör için önemli bir katkıydı. Türk gemilerinin yurt dışındaki limanlarda yüksek tutulma oranını azaltılması yine sektör idare işbirliğinden kaynaklı bir başarı, bu başarı inşallah devam edecek. Beyaz ülke konumumuzu devam ettirmek bizim için çok çok önemli" dedi.