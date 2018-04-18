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Bakan Arslan'ın yeğeni son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 15:51 | Son Güncelleme

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan, hayatını kaybeden yeğeni Burcu Arslan'ın cenaze törenine katıldı

KARS (AA) - Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın vefat eden yeğeni Burcu Arslan, Kars'ta toprağa verildi.

Cenazeye katılmak üzere Kars'a gelen Bakan Arslan'ı, Harakani Havalimanı'nda Kars Valisi Rahmi Doğan, Belediye Başkanı Murtaza Karaçanta, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, bazı il protokolü ile vatandaşlar karşıladı.

Bakan Arslan, Kağızman ilçesi Bulanık köyünde geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayatını kaybeden kız kardeşinin kızı Burcu Arslan için köydeki camide düzenlenen törene katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Bakan Arslan, yeğeni Burcu Arslan'ın tabutunu omuzladı.

Burcu Arslan, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kurulan taziye çadırında aile ve Bakan Arslan, taziyeleri kabul etti.

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