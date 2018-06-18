Bakan Bak, AA Editör Masası'na konuk oldu (2)

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, şehir içinde kalan eski statların yerine yapılacak millet bahçesi projesinin toplumsal şehir yaşamı ve çevrecilik için çok önemli olduğunu söyledi. Bakan Bak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Eski statların yerlerinin ardından çok büyük alanların boşa çıktığını aktaran Osman Aşkın Bak, "Millet bahçeleri projesi, toplumsal şehir yaşamı ve çevrecilik için çok önemli bir açılım. Bana göre yerinde, zamandında ve güzel bir proje. Çok büyük alanlardan bahsediyoruz. Eski statlarımız şehir merkezlerinde kaldı. Onların ardından ciddi alanlar ortaya çıkıyor. O alanda da insanların nefes alacağı, açık spor tesislerinin olacağı yerler ortaya çıkıyor. 30'a yakın yerde süreç yürütülüyor." diye konuştu. Türkiye'nin son dönemde gerçekleştirdiği tesisleşme hamlesine değinen Bakan Bak, "Şu anda 34 stat projesi var. Buların 15-16'sı tamamlandı. Bu yılın sonuna kadar bitireceğimiz 5-6 tesisimiz var. İllerimizde yeni projelere başlıyoruz. Spor tesisleri alanında ciddi bir altyapı yatırımı var. Müthiş statlar ortaya çıktı. Diyarbakır'da Türkiye Kupası final maçı oynandı. Ardından da Diyarbekirspor'un yükselme maçı vardı. 33 bin kişilik stat tamamen doldu ve dışarıda da o kadar insan vardı. Muhteşem bir atmosfer vardı. Nereye giderseniz gidin, statlarımızın standartları UEFA standartlarının üstünde. Statlarımızın 1.9 yaş ortalaması var." ifadelerini kullandı.

Birçok ilde yeni statların açıldığını kaydeden Bak, "Hatay'ı bitiriyoruz. Adana'nın yüzde 80'i bitti. Ardından Van'a başlayacağız. Eskilerin yerine de millet bahçeleri yapılacak. İnsanımızın nefes alacağı, açık alan spor tesislerinin, kafelerin, kıraathanelerin olduğu, gençlerin geleceği yerlere dönüştüreceğiz." şeklinde görüş belirtti. Osman Aşkın Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bahsettiği kıraathane projesiyle ilgili ise şöyle konuştu: "Gençlerimiz, az kitap okuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaret ettiği, Zeytinburnu'nda yapılan bir proje var. Bunun benzerlerini gençlik merkezlerinde de yapıyoruz. 280 tane gençlik merkezimiz var. Gençlerimiz, spor, sanat ve kültürle buluşuyor. Kütüphane ve okuma alanları var. Sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız projeler var. Gençlerimiz okumayı biraz kenara bıraktı ama okumak çok önemli. Okumak, insanı geliştiren bir süreç. Üniversiteye hazırlananlar var. Millet kıraathanelerinde gençlerimizin ders çalışabileceği, çayını kahvesini içebileceği, bir şeyler atıştırabileceği sessiz bir ortam olacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak Beyazıt'ta Fatih Belediyesi ile bir projeye başlıyoruz. Türkiye'nin en başarılı, güzel kıraathanelerinden biri olacak. Millet kıraathanelerinde okudukça, yorumladıkça ülkesini seven, ülkesi için çırpınan ve proje üreten gençlerin bulunacağı bir ortam olacak. Bunları Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak destekliyoruz. Gençlik merkezlerimiz bu yükü ciddi anlamda taşıyor ama daha da güçlü bir şekle getirmek için bu süreci desteklemek için çalışıyoruz. Gençlerimiz, bu ortamlardaki fikir alışverişinden ve çalışmalardan büyük keyif alacak ve ülkesine proje üreten, fikri olan gençlerimiz yetişecek."

\ - "Yurtlar konusunda ciddi çalışmalar yapıldı" Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti döneminde Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesinde ciddi çalışmalar yapıldığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara'daki KYK yurdunda gençlerle sahur yaptığını hatırlatan Bakan Bak, "AK Parti iktidarları döneminde yurtlar konusunda ciddi çalışmalar yapıldı. Sayın Cumhurbaşkanımız, gençlerimizin sahur davetine katıldı. Gençlerle sahur yaptı. Orada gençler 'yaz aylarında ücret ödüyoruz.' diyince, Cumhurbaşkanımız bize sordu. Biz de kanuni olarak bu şekilde yürütüldüğünü ifade ettik. 'Öyle olmaz, bunu hemen düzeltin.' dedi. Biz de bunla ilgili kararımızı aldık. Bakanlar Kurulu kararı da çıktı. Artık öğrencilerden yazın ücret alınmayacak." ifadelerini kullandı. AK Parti döneminde yurtlardaki kapasitenin ve kalitenin arttığını dile getiren Osman Aşkın Bak, "AK Parti, iktidara geldiğinde 130-135 bin olan yatak sayısı 660 bine çıktı. Yeni açılacak yurtlarla 50-60 bin daha ilave edip 700 binin üstüne çıkacak. Kalite ise tartışılmaz. Öğrencilerimiz 4-5 yıldızlı otel konforunda hizmet alıyorlar. Yeni yurtlar yaptıkça standartlar artıyor. Eski yurtlarımızı da yeniliyoruz. Öğrencilerimiz, koğuşta 10-15 kişi kalıyordu. Artık 2, 3 ve 4 kişilik odalar var. Günde 4-5 çeşit yemek çıkıyor." değerlendirmesinde bulundu.