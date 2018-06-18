HABER

Bakan Bak, AA Editör Masası'na konuk oldu (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 12:02 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na güçlü bir dosyayla hazırlandı" - "Almanya'daki statlar yaşlı ve eski. Seyirci coşkusu ve heyecanı, ulaşımlar nedeniyle avantajımız var. Bize yakışır" - "Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yapılan bu davranış çok çirkin, araca saldırı çok çirkin" - "Rusya'daki Dünya Kupası'nda favoriniz kim derseniz, ben disiplinli oyunuyla Almanya diyorum" - "Kulüplerimizin, Türk futbolunun altyapısına çok ciddi yatırım yapması gerekiyor, biz hazırız"

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapması için güçlü bir dosya hazırladıklarını ve organizasyonu alacaklarına inandığını söyledi.

Bakan Bak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu.

Birçok ilde stat yaptıklarını kaydeden Bak, "Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na güçlü bir dosyayla hazırlandı. Yaptığımız statlar, yatak kapasitesi, turizm ülkesi olmamız, futbola olan ilgi, ulaşımın kolaylığı, izlenebilirlik, bunların hepsi önemli. Türkiye'de futbolun değeri yükseliyor, Avrupa'da belli noktaya geldi, 5. sırada. Lig kalitesi artarak devam ediyor, sponsorluk geliri devam ediyor." diye konuştu.

Organizasyonlar konusunda ciddi bir tecrübe kazandıklarını vurgulayan Bak, "2019 UEFA Süper Kupa finali de İstanbul'da, Vodafone Park'ta oynanacak. Adaylık dosyamız gerçekten çok güçlü. Almanya'daki statlar yaşlı ve eski. Seyirci coşkusu ve heyecanı, ulaşımlar nedeniyle avantajımız var. Bize yakışır." değerlendirmesinde bulundu.

Statların kalitesinin ortada olduğunu dile getiren Bak, "Ev sahipliği konusunda eylül ayında karar verilecek. Almanya ile yarışıyoruz, onları geçeceğimize inanıyoruz. Milletimize, ülkemize Avrupa Futbol Şampiyonası organize etmek yakışır." ifadelerini kullandı.

2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılmasının nedenlerine değinen Bakan Bak, şunları söyledi:

"UEFA kriterlerinde statların 70 binin üzerinde olması lazım. Atatürk Olimpiyat Stadı buna uyuyor. Yarı finaller oynanabilir ama finaller sadece 70 binin üzerindeki statlarda oynanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı elden geçiriyoruz. Kapasitesi var ama rüzgar ve diğer konularda bazı değerlendirmeleri var. Elden geçirip hazırlayacağız."

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkıldığını hatırlatan Bak, "Milli takımlar için güzel bir salon yapacağız. Müthiş bir tesis kazandırılacak." diye konuştu.

2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na da Erzurum'da gerçekleştirmek üzere talip olduklarını kaydeden Bak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çalışmalar devam ediyor. Erzurum'da Universiade ve kış oyunlarını gerçekleştirdik. Rakiplerimizden bazılarının halkı oyunları istemedi. Bu noktada ciddi şans çıktı. Değerlendirmelere devam ediyoruz. Uluslararası Federasyon başkanları da söylüyor; 'Türkiye birkaç ay öncesinde olsun organizasyonu yapar.' diyorlar. Misafirperverlikten tutun, ulaşım açısından avantajlıyız. Türk Hava Yolları'nın her yere ulaşıyor olması büyük başarı hikayesi. Sporu seven ve sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız var. Yakından takip ediyor. Sporun yaşam tarzı toplumda sizi bütünleştiren değer."

\

- "İnsanların gönlüne zincir vuramazsınız"

Osman Aşkın Bak, Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu İlkay Gündoğan'ın aracına kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıyla alakalı olarak ise şunları kaydetti:

"İnsanların gönlüne zincir vuramazsınız. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yapılan bu davranış çok çirkin, araca saldırı çok çirkin. Daha önce statlarda ırkçılık bir salgın gibi başlamıştı ama orada fair play ruhu ve sağduyu kazandı. UEFA ve FIFA bu konuda ciddi kampanyalar başlattı ve bu olay engellendi. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Irkçılığa varan, şiddet içeren bir davranış. Alman bakan 'Tasvip etmiyoruz.' diye açıklama yapmış. Mesut ve İlkay, Dünya Kupası'nı kazanan takımın içinde yer alarak en büyük cevabı verecektir diye düşünüyorum."

Dünya Kupası maçlarını seçim süreci sebebiyle özetlerinden takip ettiğini belirten Osman Aşkın Bak, "Bana göre kupa sürprizlerle başladı. Dünya Kupası'nda her zaman sürprizler olmuştur, daha önce de yaşanmıştır. Tabii turnuva takımları var. İtalya ve Hollanda gibi turnuva takımları bu organizasyonda yok. Turnuva takımı olan Almanya kaybetti ama 2 maç daha var. Mutlaka çıkma durumları olacaktır. 'Rusya'daki Dünya Kupası'nda favoriniz kim?' derseniz, ben disiplinli oyunuyla Almanya diyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Dünya Kupası elemelerinde istediği neticeleri alamadığını dile getiren Bakan Bak, şunları ifade etti:

"Başarılar jenerasyonla da alakalı. Tabii Türk oyuncuların çok daha fazla şans bulması gerekiyor. Kulüplerimizin, Türk futbolunun altyapısına çok ciddi yatırım yapması gerekiyor, biz hazırız. Türk futbolunun marka değerinin artması, genç oyuncuların yurt dışında oynaması bizim için önemli. Bana göre bayağı yol kat ettik. Bu işler hem çok maç oynamakla hem de oyuncuların birlikte oynamalarıyla alakalı."

(Sürecek)

PARTNERDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflarDoğuma günler kala Zahide Yetiş'ten özel fotoğraflar
Bakan Sarıeroğlu, Elazığ'da Murat Dalkılıç konserini izlediBakan Sarıeroğlu, Elazığ'da Murat Dalkılıç konserini izledi
Karadeniz'de turizmciler bayramda beklediğini bulamadıKaradeniz'de turizmciler bayramda beklediğini bulamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Anadolu Ajansı Editör Masası Gençlik ve Spor Bakanı gündem Osman Aşkın Bak

En Çok Okunan Haberler

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan sert tepki: Yazıklar olsun

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Aleyna Tilki klip çekiminde set çalışanlarına iftar yaptırmadığı iddialarına cevap verdi

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Sabri Sarıoğlu Kayserispor'a gidiyor!

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Demirtaş: Demokrasi ittifakı kurulmalı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

Erdoğan'la ilgili çarpıcı sözler: Muhafazakar seçmende sorgulama başladı

İlginizi Çekebilir

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

24 Haziran seçimine günler kala Saadet Partisi'nde deprem! Şırnak Milletvekili Adayı Zeki Begiş istifa etti!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

E-Devlet'e bakınca hayatının şokunu yaşadı! Öldü sandığı babasını böyle buldu

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Nuh’un Gemisi efsanesiyle ilgili araştırma raporu ortaya çıktı: Bu bir gemi oluşumu izi

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Tekirdağ Çorlu’da gece yarısı markette patlama! Halk sokağa döküldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Edirne'de Saadet Partisi'nin seçim bürosunun camı kırıldı

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

Yavru köpeğe işkencede yeni gelişme: Elimizde görüntüler var

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?

Kurban Bayramı tarihi ne zaman? 2018 Kurban Bayramı tatili 9 günlük olur mu?

Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

Kayıp kız Leyla Aydemir'in son görüntüleri ortaya çıktı!

İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanlığı: 7'si sözde üst düzey 22 terörist öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.