Bakan Bak, AA Editör Masası'na konuk oldu (3)

ANKARA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapması için güçlü bir dosya hazırladıklarını ve organizasyonu alacaklarına inandığını söyledi. Bakan Bak, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, açıklamalarda bulundu. Birçok ilde stat yaptıklarını kaydeden Bak, "Türkiye, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na güçlü bir dosyayla hazırlandı. Yaptığımız statlar, yatak kapasitesi, turizm ülkesi olmamız, futbola olan ilgi, ulaşımın kolaylığı, izlenebilirlik, bunların hepsi önemli. Türkiye'de futbolun değeri yükseliyor, Avrupa'da belli noktaya geldi, 5. sırada. Lig kalitesi artarak devam ediyor, sponsorluk geliri devam ediyor." diye konuştu. Organizasyonlar konusunda ciddi bir tecrübe kazandıklarını vurgulayan Bak, "2019 UEFA Süper Kupa finali de İstanbul'da, Vodafone Park'ta oynanacak. Adaylık dosyamız gerçekten çok güçlü. Almanya'daki statlar yaşlı ve eski. Seyirci coşkusu ve heyecanı, ulaşımlar nedeniyle avantajımız var. Bize yakışır." değerlendirmesinde bulundu.

Statların kalitesinin ortada olduğunu dile getiren Bak, "Ev sahipliği konusunda eylül ayında karar verilecek. Almanya ile yarışıyoruz, onları geçeceğimize inanıyoruz. Milletimize, ülkemize Avrupa Futbol Şampiyonası organize etmek yakışır." ifadelerini kullandı. 2020 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılmasının nedenlerine değinen Bakan Bak, şunları söyledi: "UEFA kriterlerinde statların 70 binin üzerinde olması lazım. Atatürk Olimpiyat Stadı buna uyuyor. Yarı finaller oynanabilir ama finaller sadece 70 binin üzerindeki statlarda oynanıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı'nı elden geçiriyoruz. Kapasitesi var ama rüzgar ve diğer konularda bazı değerlendirmeleri var. Elden geçirip hazırlayacağız." Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkıldığını hatırlatan Bak, "Milli takımlar için güzel bir salon yapacağız. Müthiş bir tesis kazandırılacak." diye konuştu. 2026 Kış Olimpiyat Oyunları'na da Erzurum'da gerçekleştirmek üzere talip olduklarını kaydeden Bak, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çalışmalar devam ediyor. Erzurum'da Universiade ve kış oyunlarını gerçekleştirdik. Rakiplerimizden bazılarının halkı oyunları istemedi. Bu noktada ciddi şans çıktı. Değerlendirmelere devam ediyoruz. Uluslararası Federasyon başkanları da söylüyor; 'Türkiye birkaç ay öncesinde olsun organizasyonu yapar.' diyorlar. Misafirperverlikten tutun, ulaşım açısından avantajlıyız. Türk Hava Yolları'nın her yere ulaşıyor olması büyük başarı hikayesi. Sporu seven ve sporun içinden gelen Cumhurbaşkanımız var. Yakından takip ediyor. Sporun yaşam tarzı toplumda sizi bütünleştiren değer."

\ - "İnsanların gönlüne zincir vuramazsınız" Osman Aşkın Bak, Almanya Milli Takımı'nın Türk kökenli oyuncusu İlkay Gündoğan'ın aracına kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen saldırıyla alakalı olarak ise şunları kaydetti: "İnsanların gönlüne zincir vuramazsınız. Mesut Özil ve İlkay Gündoğan'a yapılan bu davranış çok çirkin, araca saldırı çok çirkin. Daha önce statlarda ırkçılık bir salgın gibi başlamıştı ama orada fair play ruhu ve sağduyu kazandı. UEFA ve FIFA bu konuda ciddi kampanyalar başlattı ve bu olay engellendi. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Irkçılığa varan, şiddet içeren bir davranış. Alman bakan 'Tasvip etmiyoruz.' diye açıklama yapmış. Mesut ve İlkay, Dünya Kupası'nı kazanan takımın içinde yer alarak en büyük cevabı verecektir diye düşünüyorum." Dünya Kupası maçlarını seçim süreci sebebiyle özetlerinden takip ettiğini belirten Osman Aşkın Bak, "Bana göre kupa sürprizlerle başladı. Dünya Kupası'nda her zaman sürprizler olmuştur, daha önce de yaşanmıştır. Tabii turnuva takımları var. İtalya ve Hollanda gibi turnuva takımları bu organizasyonda yok. Turnuva takımı olan Almanya kaybetti ama 2 maç daha var. Mutlaka çıkma durumları olacaktır. 'Rusya'daki Dünya Kupası'nda favoriniz kim?' derseniz, ben disiplinli oyunuyla Almanya diyorum." ifadelerini kullandı.