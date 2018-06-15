HABER

Bakan Bak, huzurevini ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 22:22 | Son Güncelleme

GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Fındıklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti, yaşlılarla bayramlaştı.

Bakan Bak, huzurevini ziyaret etti

Aytekin KALENDER/RİZE, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı dolayısıyla, Fındıklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni ziyaret etti, yaşlılarla bayramlaştı.
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Ramazan Bayramı dolayısıyla Rize’de ziyaretler gerçekleştirdi. Pazar merkez camiinde bayram namazını kılan Bakan Bak, ardından sevgi evlerindeki çocuklarla kahvaltıda buluştu. Bakan Bak’a, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş eşlik etti. Ardeşen’de vatandaşlarla bir araya gelerek bayramlaşan Bakan Bak, esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.
Fındıklı Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ni de ziyaret eden Bak, burada kalan yaşlılarla sohbet etti, taleplerini dinledi. Bakan Bak'ın, elini öptüğü yaşlılar dua etti.

FOTOĞRAFLI

Bakan Bak, huzurevini ziyaret ettiBakan Bak, huzurevini ziyaret ettiBakan Bak, huzurevini ziyaret ettiBakan Bak, huzurevini ziyaret etti

PARTNERÜnlü isimler bayramda nerede sahne alacak?Ünlü isimler bayramda nerede sahne alacak?
İstanbul Boğazı'nda arızalı gemi alarmıİstanbul Boğazı'nda arızalı gemi alarmı
FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Çin: ABD lideri Trump savaş açtı

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Mustafa Ceceli'nin yalanı ortaya çıktı!

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Evinin bahçesini yabancı gazetecilere açtı! Erdoğan'nın HDP videosuna İnce'den sert tepki

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Metropoll Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan'ın ittifak planı ters tepti!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Zaman Kartal Tibet'e hiç iyi davranmadı!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Hindistan'ta korkunç olay! Babayı ağaca bağladılar, anne ve kıza toplu tecavüz!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan Binali Yıldırım çıkışı! AK Parti'nin Tunceli mitingindeki sözlerini Twitter'dan böyle yorumladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni projesini açıkladı: Haliç'te Bilim Merkezi kuruyoruz

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin bayramlaşmada taktığı yüzük dikkat çekti!

İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!

İngiltere'den flaş Türkiye kararı! Yeniden başladı!

Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Sakarya'da bu halde bulunmuştu! İsyan ettiren olayda üzücü haber geldi!

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

Bu zeka testini her 10 kişiden yalnızca biri bitirebiliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.