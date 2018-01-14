Bakan Bak, İdil'de top oynadı, toprak sahadaki maçı izledi

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'ın İdil ilçesinde önce gençlerle halı sahada top aynadı, esnafı ziyaret ettikten sonra toprak sahada oynanan maçı izledi. Bakan Bak, "Sizlerle bir arada olmak istedik. İdil'imize güzel bir tesis kazandıracağız, güzel bir stadyum kazandıracağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, incelemelerde bulunmak için İdil'e geldi. Helikopterle İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen Bakan Bak'ı, Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şentürk Kurt, İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, AK Parti İl Bakanı İbrahim Halil Erkan ve vatandaşlar karşıladı. Bakan Bak, Vali Aktaş ve İdil 1937 Spor altyapısında oynayan gençlerle halı sahada futbol oynadı.

Maçın ardından Atakent Mahallesi'nde yeni yapılacak şehir standının yerini inceleyen Bakan Bak, Vali Mehmet Aktaş ve Kaymakam Tepeli'den bilgi aldı. İdil'de esnaf ziyareti de yapan Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler, bir kahvede oturarak vatandaşlarla çay içip sohbet etti.