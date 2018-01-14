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Bakan Bak, İdil'de top oynadı, toprak sahadaki maçı izledi

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 15:54 | Son Güncelleme 19 dakika önce

Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, (DHA)- GENÇLİK ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'ın İdil ilçesinde önce gençlerle halı sahada top aynadı, esnafı ziyaret ettikten sonra toprak sahada oynanan maçı izledi. Bakan Bak, "Sizlerle bir arada olmak istedik. İdil'imize güzel bir tesis kazandıracağız, güzel bir stadyum kazandıracağız" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, incelemelerde bulunmak için İdil'e geldi. Helikopterle İlçe Jandarma Komutanlığı'na gelen Bakan Bak'ı, Vali Mehmet Aktaş, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Şentürk Kurt, İdil Kaymakamı Ersin Tepeli, AK Parti İl Bakanı İbrahim Halil Erkan ve vatandaşlar karşıladı. Bakan Bak, Vali Aktaş ve İdil 1937 Spor altyapısında oynayan gençlerle halı sahada futbol oynadı.

Maçın ardından Atakent Mahallesi'nde yeni yapılacak şehir standının yerini inceleyen Bakan Bak, Vali Mehmet Aktaş ve Kaymakam Tepeli'den bilgi aldı. İdil'de esnaf ziyareti de yapan Bakan Osman Aşkın Bak ve beraberindekiler, bir kahvede oturarak vatandaşlarla çay içip sohbet etti.

Daha sonra İdil 1937 Spor ile Kumçatı spor arasında toprak sahada oynanan maçı izleyen Bakan Bak, İdil için çok güzel bir spor projesi hazırlayacaklarını söyledi. Bakan Bak, "Sizlerin twitter üzerinden yaptığınız davetler var, bunları takip ettik ve sizlerle bir arada olmak istedik. İdil'imize sizlerinde talepleri doğrultusunda güzel bir tesis kazandıracağız, güzel bir stadyum kazandıracağız. Sayın Valimiz ile beraber gidip yerine baktık ve çok güzel bir proje hazırlayacağız. İdilin gençleri, çocukları bu tesislerde spor yapacaklar. Biliyorsunuz sayın Cumhurbaşkanımız sporu çok iyi bilen, sporun içerisinden gelen birisi. Bu bölgede de Türkiye'nin her tarafında da tesisler yapılmaya devam ediyor. İnşallah İdil'imize de çok güzel tesisler kazandıracağız, gençlik merkezi kazandıracağız. Cizre'ye, yine aynı şekilde futbol sahası tesisler, ilçe stadı spor salonu başta olmak üzere tesisler kazandırılacak, gençlik merkezleri kazandırılacak" dedi.

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