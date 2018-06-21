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Bakan Bak, İlke Özyüksel'i kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 17:02 | Son Güncelleme

Bakan Bak, İlke Özyüksel'i kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İspanya'da düzenlenen Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası'nda dünya rekoru kırarak altın madalya kazanan milli sporcu İlke Özyüksel'i tebrik etti.

Milli sporcuya kariyerinin devamında başarılar dileyen Bak, yayımladığı kutlama mesajında şunları kaydetti:

"17-21 Haziran tarihlerinde İspanya'da yapılan Avrupa Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden genç sporcumuz İlke Özyüksel, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı ve İstiklal Marşımızı okuttu. Milli sporcumuzu ülkemize kazandırdığı madalyadan dolayı kutluyorum."

İspanya'daki şampiyonada yüzme, 800 metre koşu, atıcılık, eskrim ve binicilikten oluşan 5 farklı branş üzerinden yapılan genç kızlar müsabakalarında İlke Özyüksel, toplamda 1376 puan toplayarak bu kategoride dünya rekoru kırmış, altın madalyayı Türkiye'ye getirmişti.

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Gençlik ve Spor Bakanı İlke Özyüksel Modern pentatlon Osman Aşkın Bak

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