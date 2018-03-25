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Bakan Bak, milli judocuları kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 12:10 | Son Güncelleme

Bakan Bak, milli judocuları kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Gençler Judo Kupası'nda 3 altın, 1 bronz madalya kazanan milli sporcuları yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Bak, mesajında şunları kaydetti:

"Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Gençler Judo Kupası müsabakalarının ilk gününde ülkemize 3 altın ve 1 bronz madalya kazandıran milli sporcularımızı gönülden tebrik ediyorum. Millet olarak kenetlendiğimiz bu günlerde kazandıkları madalyalarla bizleri gururlandıran sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese teşekkür ediyor ve devam eden Avrupa Gençler Judo Kupası'nda mücadele edecek tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Başkent Saraybosna'daki organizasyonda, kızlarda Gamze Sayma ve Buket Mercan ile erkeklerde Oğuzhan Özışık birinci olurken, erkeklerde Samet Kumtaş üçüncü sırada yer aldı.

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