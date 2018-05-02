Bakan Bak paralimpik yüzücüleri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Brezilya’da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde 26 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, 26 madalya ile Türkiye'ye dönen paralimpik yüzücüleri tebrik ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde 8 altın, 9 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 26 madalya alma başarısı gösteren millilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Şampiyonada kazanılan madalyalarda emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Brezilya'daki şampiyonada mücadele eden Sümeyye Boyacı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Beytullah Eroğlu 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz, Hamit Demir 2 altın, Nil Şahin 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz, Uğurcan Özer ile Mustafa Şar birer gümüş, Bülent Oturakçı 2 bronz, Rümeysa Ravza Ormancı ve Muhammed Ali Aydın da birer bronz elde etmişti.

