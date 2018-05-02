HABER

Bakan Bak paralimpik yüzücüleri kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:11 | Son Güncelleme

Bakan Bak paralimpik yüzücüleri kutladı

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Brezilya’da düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi'nde 26 madalya kazanan milli sporcuları kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, 26 madalya ile Türkiye'ye dönen paralimpik yüzücüleri tebrik ederek, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Brezilya'nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Paralimpik Yüzme Dünya Serisi’nde 8 altın, 9 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplamda 26 madalya alma başarısı gösteren millilerimizi yürekten tebrik ediyorum. Şampiyonada kazanılan madalyalarda emeği geçen herkese ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyor, milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum."

Brezilya'daki şampiyonada mücadele eden Sümeyye Boyacı 3 altın, 1 gümüş ve 2 bronz, Beytullah Eroğlu 2 altın, 3 gümüş ve 2 bronz, Hamit Demir 2 altın, Nil Şahin 1 altın, 3 gümüş ve 1 bronz, Uğurcan Özer ile Mustafa Şar birer gümüş, Bülent Oturakçı 2 bronz, Rümeysa Ravza Ormancı ve Muhammed Ali Aydın da birer bronz elde etmişti.

Suriyelilier 'Vekilimiz olsun' dedi, dilekçe gönderdiSuriyelilier 'Vekilimiz olsun' dedi, dilekçe gönderdi
Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli olduSaadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oldu
Cuma hutbesinde hoparlörden siyasetCuma hutbesinde hoparlörden siyaset
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
brezilya Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak paralimpik yüzme Paralimpik Yüzme Dünya Serisi

En Çok Okunan Haberler

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

Asena Atalay'ın son hali şoke etti

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Canlı yayında isim vermeden açıkladı

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

Fatih Terim'den Fenerbahçe bombası

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

'Mezarlıkta ağlayan kız' Çorum'u karıştırdı! Polis peşine düştü

AA, ABD'de böyle görüntüledi!

AA, ABD'de böyle görüntüledi!

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

AK Partili Elitaş'tan Abdüllatif Şener yorumu: Çıldırtır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

Bodrum'da fuhuş operasyonu! Yakalanan kadınların meslekleri şaşırttı!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

AKP'li vekil Metin Akgün'ün kumar masasında görüntülendi! Kendini bakın nasıl savundu!

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

TSK'dan Kuzey Irak'a hava harekatı

Ramazan ve kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar?

Ramazan ve kurban bayramı emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İkramiye ne kadar?

Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Son dakika! Çiftlik Bank’ın beyni Türkiye’ye getirildi

Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

Kırmızı listedeki terörist böyle yakalandı! İşte o görüntüler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.