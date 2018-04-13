Bakan Bak, şampiyon Darüşşafaka'yı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ULEB Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Erkek Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Basketbolda ULEB Avrupa Kupası final serisinde Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımını iki maçta da mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımı'nı tebrik ediyorum. Ülkemize büyük sevinç ve gurur yaşattınız. Avrupa şampiyonluğunda emeği bulunan tüm sporcuları, teknik heyeti ve yönetimi kutluyorum. Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında finalde mücadele eden ve şampiyonluğa ulaşan Darüşşafaka Basketbol Takımı'nın başarılarının devamını diliyorum."