Bakan Bak, şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı.
Bakan Bak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"2018 FIBA Avrupa Kupası şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı yürekten tebrik ediyorum."
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