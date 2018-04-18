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Bakan Bak, şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2018 23:51 | Son Güncelleme

Bakan Bak, şampiyon Galatasaray'ı tebrik etti

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIBA Avrupa Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı kutladı.

Bakan Bak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"2018 FIBA Avrupa Kupası şampiyonu olan Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nı yürekten tebrik ediyorum."

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