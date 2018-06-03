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Bakan Bak, spor tesislerini inceledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.06.2018 19:16 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ'da yapımı devam eden spor tesislerini inceledi

TEKİRDAĞ (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Tekirdağ ve ilçelerinde yapımı devam eden spor tesislerinde incelemelerde bulundu.

Ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Tekirdağ'a gelen Bakan Bak, ilk olarak yapımı devam eden Namık Kemal Stadındaki çim yenileme çalışmasını inceledi. Bak, burada çalışmalar hakkında Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve Tesislerden Sorumlu Spor Genel Müdür Yardımcısı Dursun Türk'ten bilgi aldı.

Bakan Osman Aşkın Bak, buradan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden buz pateni inşaatını da inceledi.

Bak, daha sonra 100. Yıl Mahallesi'ndeki yüzme havuzu ve gençlik merkezini ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kent merkezindeki ziyaretlerini tamamlayan Bak, Çerkezköy Spor Salonu Ek Binası inşaatını da inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.

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