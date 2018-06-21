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Bakan Bak, top sektirip ok attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.06.2018 15:41 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi 15. Yaz Spor Okulları açılış törenine katıldı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Bağcılar Belediyesi 15. Yaz Spor Okulları açılış törenine katıldı.

Mahmutbey Stadı'nda gerçekleştirilen törende Bakan Bak'ın yanı sıra AK Parti İstanbul Milletvekili Harun Karaca ile Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da yer aldı.

Osman Aşkın Bak, organizasyonda ok atıp top sektirdi. Penaltı kullanan Bak, çocuklarla yakından ilgilendi.

Organizasyonun açılışında konuşan Bak, "Sporun içinden gelen bir Cumhurbaşkanımız var. Bizlere önderlik yapıyor. 'Tesisler yapın, gençlerimiz sokaklarda değil tesislerde olsun.' diye talimat verdi." ifadelerini kullandı.

Yaz spor okullarında yaklaşık 23 bin öğrencinin değişik branşlardaki sportif faaliyetlere katılacağını kaydeden Bakan Bak, Göztepe Mahallesi'nde de bir spor kompleksi inşa ettiklerini vurguladı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ise ilçenin 26 yılda sportif anlamda da önemli mesafe aldığını belirtti. Bağcılar'ın genç bir nüfusa sahip olduğunu aktaran Çağırıcı, 9 kapalı yüzme havuzu, 7 halı saha, spor salonları ile Mahmutbey Stadı'nın spora hizmet verdiğini vurguladı.

Çağırıcı, öğrencilerin spor okulunda çeşitli branşlarda 100'ü aşkın beden eğitimi öğretmeninden, Mahmutbey Stadı, İSTOÇ Stadı, halı sahalar, spor salonları, okul bahçeleri olmak üzere 27 noktada eğitim alacağını kaydetti.

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