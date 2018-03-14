Bakan Bak'ın acı günü

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 94 yaşında vefat eden halası Sabriye Biber'in cenazesi, toprağa verildi.

Biber için Pazar'daki Sahil Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazına Bakan Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Sabriye Biber'in eşi Ali Haydar Biber, çocukları ve yakınları katıldı.

Bakan Bak ile Ali Haydar Biber, namaz öncesi cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Namazın ardından Bakan Bak, bir süre tabutu taşıdı.

Sabriye Biber'in cenazesi, aile kabristanlığına defnedildi.