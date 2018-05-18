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Bakan Bak'tan 19 Mayıs mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.05.2018 17:50 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın mesajından: "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakan Bak, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizle omuz omuza vererek 19 Mayıs 1919'da başlattığı Milli Mücadele, bağımsızlık tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biridir. O gün Samsun'da yakılan istiklal ateşi, bugün milletimizin gönlündeki yerini ilk günkü azim ve coşkuyla muhafaza etmektedir. Cumhuriyetimizin inşasındaki temel harç malzemesini, bu meşaleyi yakan şanlı milletimizin umut ve inançları oluşturmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurtuluş ve kuruluş mücadelesinde geriye dönmeyi düşünmeden yollara düşen ve canı pahasına istiklali savunan ecdadımız, bugün de aynı aşkla ülkesini daima ileriye taşıma gayreti veren gençlerimize ilham olmuştur."

Gençlerin önündeki en kutlu amacın Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak olduğunu aktaran Osman Aşkın Bak'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Dünden bugüne hiç değişmeyen istiklal ve memleket sevdası, ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimize taşımak gayesiyle çıktığımız bu yolda sahip olduğumuz en büyük güçtür. Türkiye'yi Gazi Mustafa Kemal'in işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesine çıkarmak; yarınımızın emanetçisi olan gençlerimizin önündeki en kutlu amaçlardan biridir. Bize düşen ise hem istiklalimizi hem de bu ülkenin istikbalini emanet edeceğimiz gençliğimizi hızla değişen dünyada, yükselişe geçen bir milletin mensuplarına yaraşır biçimde yeni dünyanın yeni şartlarına hazırlamaktır. İnanıyorum ki; bu ülkenin bilim, kültür, sanat ve sporla aydınlanan gençleri, medeniyetlerin el sıkışmasını sağlamakta lokomotif güç olacaklardır."

Osman Aşkın Bak, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı mesajını şöyle tamamladı:

"Atatürk'ün gençlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza etmek, topraklarımız üzerinde kirli emeller kuranların oyunlarını bozmak için 99 yıl önce yakılan istiklal ateşinin aydınlattığı yolda bir ve beraberce yürümeye devam etmekteyiz. Farklılıklarımızı zenginlik addederek yüzlerce yıldır kardeşçe, barış ve huzur içinde yaşadığımız bu topraklarda, birliğin ve beraberliğin devamını sağlayacak olan tüm gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor; Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyorum."

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