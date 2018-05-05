Bakan Bak'tan Kılıçsallayan'a kutlama

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stil 65 kiloda bronz madalya kazanan Selahattin Kılıçsallayan'ı kutladı.
Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:
"Ata sporumuz güreşte kazandığımız başarılara bir yenisini ekleyen milli güreşçimiz Selahattin Kılıçsallayan kardeşim, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda gösterdiği azim ve ortaya koyduğu mücadele sonucunda kazandığı bronz madalya ile bizleri mutlu etti. Genç sporcumuzun kariyerinin devamında daima kürsüde yer almasını ümit ediyorum ve bu madalyada emeği geçen herkesi kutluyorum."
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