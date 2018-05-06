Bakan Bak'tan milli güreşçilere tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 2 altın, 2 bronz madalya kazanan erkek güreşçileri kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı mesajda şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Federasyonu'na bağlı Dağıstan Özerk Cumhuriyeti'nde düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Taha Akgül ve Soner Demirtaş ile bronz madalya kazanan sporcularımız Serdar Böke ve Recep Topal'ı tebrik ediyorum. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi yüz akımız olmaya, bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Uluslararası arenada alınan böylesi her başarının gelecek nesillere örnek olmasını temenni ediyor, bu başarıda emeği geçen herkesi kutluyorum."

Şampiyonada 125 kiloda Taha Akgül ve 74 kiloda Soner Demirtaş altın madalya kazanırken, 92 kiloda Serdar Böke ve 61 kiloda Recep Topal bronz madalya elde etti.

