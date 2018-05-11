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Bakan Bak'tan milli tekvandoculara tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 22:10 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'ü kutladı

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli sporcular Hakan Reçber ile Hatice Kübra İlgün'ü tebrik etti.

Bakan Bak, yaptığı yazılı açıklamada, Rusya'da devam eden şampiyon ada gümüş madalya elde eden erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ile kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün için kutlama mesajı yayımladı.

Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da düzenlenen Avrupa Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde 2. olarak gümüş madalya kazanan erkekler 63 kiloda Hakan Reçber ile kadınlar 57 kiloda Hatice Kübra İlgün'ü kutluyorum. Milli sporcularımızın başarılarını gelecekte de sürdüreceklerine yürekten inanıyorum. Uluslar arası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Devam eden Avrupa Tekvando Şampiyonası'nda mücadele edecek olan sporcu kardeşlerime başarılar diliyorum."​

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