HABER

Bakan Bak'tan TFF'nin derbi kararına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 19:20 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: "(TFF'nin Fenerbahçe-Beşiktaş derbisini kaldığı yerden oynatma kararı) Türk futbolunun şiddetle anılmasını istemiyoruz. İki güzide kulübümüz, bu karara uyacaklardır" - "Önemli olan ülkemizin ve Türk sporunun huzuru"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden seyircisiz oynanması yönündeki kararını değerlendirdi.

İstanbul Gençlik Festivali'nin Sepetçiler Kasrı'nda gerçekleştirilen basın toplantısı sonrası, basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Osman Aşkın Bak, yaşanan olaylar nedeniyle tatil edilen ve TFF Yönetim Kurulunun kaldığı yerden seyircisiz oynanması yönünde karar verdiği Fenerbahçe-Beşiktaş müsabakasına ilişkin, "Türk futbolunun şiddetle anılmasını istemiyoruz. Ben bütün tarafları ülkemiz ve Türk futbolu için sağduyulu davranmaya davet ediyorum. İki güzide kulübümüz, bu karara uyacaklardır." dedi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan derbi karşılaşmasının, 57. dakikada meydana gelen olaylar nedeniyle tatil edilmek durumunda kalındığını hatırlatan Bak, "Bugün TFF Yönetim Kurulu, yaptığı toplantıda gelen raporları değerlendirerek, müsabakanın kaldığı dakikadan itibaren tekrar ve seyircisiz olarak oynanması yönünde karar verdi. Karar Türk futbolu için hayırlı olsun. Karar merci TFF Yönetim Kurulu, hakem ve temsilci raporları ile tarafların savunmalarını da göz önünde bulundurarak, bu kararı aldı." diye konuştu.

Türkiye'de futbolun gelişmesinin ve şiddetten uzak bir yapı içinde bulunmasının önemli olduğuna vurgu yapan Bakan Bak, "Karar merci olarak TFF, bu kararı vermiştir. Kulüplerimiz açısından Tahkim Kurulu yolu vardır. Bence tüm ülke ve kulüpler olarak hep beraber, Türk futbolunun gelişmesi için çalışmalıyız. Şiddetten arınmalıyız." ifadelerini kullandı.

Yaşanan olayların ardından Bakanlık olarak 3 başmüfettiş görevlendirdiklerini aktaran Osman Aşkın Bak, sözlerini şöyle tamamladı:

"İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı da bu soruşturmayı yürütüyor. Yaklaşık 40'ın üzerinde kişi gözaltında. Soruşturmaları ve sorguları sürüyor. Biz de Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak konuyu yakından takip ediyoruz. Önemli olan ülkemizin ve Türk sporunun huzuru. Şiddetten uzak bir yapı içerisinde yürümesi hepimizin arzusu. Müsabakalardan keyif almak istiyoruz. Güzel gollerin, harika pasların konuşulduğu bir Türk futbolu arzuluyoruz. Bunun için tüm paydaşlara görev düşüyor. Karar, Türk futbolu için hayırlı olsun."

AK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyorAK Parti kulisleri 'Abdullah Gül' ismiyle çalkalanıyor
Abdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyorAbdullah Gül, Meral Akşener, Temek Karamollaoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu bir araya geliyor
Abdullah Gül aday olacak mı?Abdullah Gül aday olacak mı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş derbi Fenerbahçe Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak İstanbul Gençlik Festivali Osman Aşkın Bak TFF Türkiye Futbol Federasyonu

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

TFF, olaylı Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi için kararını verdi

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Subay, astsubay ve uzman erbaş maaşlarına zam yapıldı

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

Son dakika! Meral Akşener ile Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 24 Haziran seçimi açıklaması

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!

İlginizi Çekebilir

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

Gül-Davutoğlu görüşmesinde kriz: Sizinle değilim!

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde 'Hayrünnisa Gül' iddiası

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

24 Haziran seçimlerinde AK Parti'de Abdullah Gül endişesi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

Osmaniye'ye şehit ateşi düştü

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

TSK'daki FETÖ'cüler deşifre oldu! Çok sayıda tutuklama

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Suriye'de kalp krizi geçiren uzman çavuş şehit oldu

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Sınırı geçen 2 Yunan askeri için karar verildi

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

Kilis'te askeri helikopter hareketliliği

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.