Bakan Bak'tan VakıfBank takımına tebrik

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in final maçında Rumen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakan Bak, kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:
"CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Final'in final maçında Rumen ekibi CSM Volei Alba'yı 3-0 yenerek şampiyon olan VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nı yürekten kutluyorum. 4. kez Avrupa şampiyonu olarak ülkemizi tekrar sevince boğan kulübümüz bu alandaki başarısını bir kez daha kanıtladı. Bu önemli başarıda emeği geçen sporcularımızı kulüp yöneticileri antrenörlerini ve camiayı tebrik ediyorum."
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