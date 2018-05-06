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Bakan Bak'tan Yürüyüş Milli Takımı'na tebrik

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 11:48 | Son Güncelleme

Bakan Bak'tan Yürüyüş Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çin'de düzenlenen Dünya Yürüyüş Kupası'nda bronz madalyanın sahibi olan 20 Yaş Altı Kadın Atletizm Yürüyüş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bakan Bak, kutlama mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Dünya Yürüyüş Kupası'nda ilk madalyamızı kazanarak tarihi bir başarıya imza atan Meryem Bekmez, Ayşe Tekdal ve Kader Dost'un gelecek organizasyonlarda da başarılarının devam etmesini diliyorum. Uluslararası arenada ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum."

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