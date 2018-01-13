Bakan Bak:Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı konusunda iddialıyız

Son Güncelleme 38 dakika önce GÜNCEL HABERLERİ | 13.01.2018 15:21 |38 dakika önce

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA, (DHA)-YALOVA'da konuşan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye'nin Euro 2024 adaylığı konusunda iddialı olduğunu dile getirdi. AK Parti Yalova Gençlik Kolları Kongresi'ne katılmak üzere AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Melih Ecertaş ile birlikte Yalova'ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, ilk olarak Yalova Valiliği'ni ziyaret etti. Basına kapalı ziyaret ardından Bakan Bak, AK Parti Yalova İl Başkanlığı'na geçti. Parti yöneticileri tarafından karşılanan Bakan Bak, gazetecilerin sorusu üzerine öğrenci yurtlarının yatak kapasitelerini artıracaklarını söyledi. Bakan Osman Aşkın Bak, "Kredi Ve Yurtlar Kurumu olarak Türkiye genelindeki 764 yurtta yaklaşık 627 bin öğrencimizi misafir ediyoruz. 2018 yılında da hedefimiz bu sayının üzerine 100 binin üzerinde yatak ilave etmektir. Bu anlamda yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Kredi Yurtlar Kurumumuzun yurtları 5 yıldızlı otel kalitesinde.” dedi. Uyuşturucu ile mücadele konusunda sporu teşvik ettiklerini söyleyen Bak, gençlerin uyuşturucuya bulaşmasını engellemek için sporun gücünü kullanmak için çaba gösterdiklerini anlatırken şöyle dedi:

"Çocuk yalnız kalmamalı. Yalnız kalırsa kötü alışkanlıklara doğru kayıyor. Onlara, futbol, basketbol, halı sahalarına götürmek istiyoruz. Bunda hepimize görev düşüyor. Aileler çocuklarına sahip çıkacak. İlgisiz kalan çocuk kendisini uyuşturucu bağımlılığının pençesinde buluyor. Sokakları uyuşturucu çetelerine bırakmayacağız. Sokaklarımızda gençlerimizle birlikte biz olacağız. Bu tabii ki bakanlık olarak sadece bizim başarabileceğimiz bir şey değil. Herkesin buna destek vermesi, geleceğimiz olan gençlerimizin uyuşturucu çeteleri tarafından tahrip edilmesini hep beraber önlememiz lazım. Uyuşturucu işle mücadele terörle mücadele kadar önemli bir konu. Yine Doğu ve Güneydoğu da terörden kalan o iklimi gidermek için Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak spor tesisleri, havuzlar ve gençlik merkezleri yaparak gençlerimizi buralara taşımaya çalışıyoruz. Salona getirdiğimiz her çocuk dağa gitmesini engellediğimiz çocuktur. Dolayısıyla biz sporun birleştirici gücünü kullanmak istiyoruz." EURO 2024 ADAYLIĞI