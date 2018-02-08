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Bakan bey dumanlı masada

GÜNCEL HABERLERİ | 08.02.2018 14:06 | Son Güncelleme

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Cengiz Tekinsoy'un sosyal medyadan paylaştığı ve aralarında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin de bulunduğu ‘’Duman altı’’ fotoğraflar, tartışma yarattı.

Bakan bey dumanlı masada

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Cengiz Tekinsoy’un paylaşıp ardından kaldırdığı fotoğraflarda garsonlar tarafından masada bulunan kaynar suya buz atılarak duman çıkarıldığı görülüyor.

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CHP Kayseri Melikgazi İlçe Başkanı İbrahim Kaan, “Kimisi vatan savunmasında şehit düşüyor, kimisi köpüklü masada keyif sürüyor. Mehmetçik Afrin'de vatan savunmasında, Özhaseki köpüklü masada'' dedi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Tekinsoy ise tepki çeken fotoğrafları hesabından kaldırdı ve ‘'Mesai arkadaşlarıma bu ağır çalışma temposu içerisinde bir akşam yemeği ikram etmek istedim. Sayın Bakanımızı da bu yemeğe davet ettim. Ancak bu durumun, çok farklı yönlere çekildiğini görmek, kahredici bir durumdur. Maksatlı olarak bunu istismar etmek isteyip, çarpıtmaya çalışanları, Allah'a havale ediyorum” dedi.

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Cengiz Tekinsoy Mehmet Özhaseki dumanlı masa İbrahim Kaan CHP fotoğraf

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
Maşallah ülkemizin bu zor günleri anlaşılan sizleri ilgilendirmiyor keyfinize diyecek yok anlaşılan tabi nede olsa afrinde şehit olan garibanın gurabanın çocukları siz keyfinizden geri kalmayın sakın .
Birileri KANDIRILDIM deyip gecerken VATAN evlatları bedel ödüyor bakan cocuklari PAPA dostlarının çocukları gemicikler yuzduruyor keyifleri yerinde ateş düştüğü yeri yakiyor...
allahım ya hükümetin peşinde bu aydın doğan olan insan mı desem ne desem sizce ne desem ????
Bu dumandan bişe Afrinde var sayın bakan
Allah birde size baksa.
Bu CHP'li acaba bu yorumu Afrinde dağda askerlerin yanından mı gönderdi, yoksa sıcacık evinde mi yazdı. Birini gülüyor eğleniyor, diye eleştirmen saçma. En azından sizin genel başkan gibi YPGli teröristleri öldümeyin onlar ülkesini korumaya çalışan kahramanlar demiyor.
@xdapo senin genel başkanın da sınırdan teröristleri otobüs üstünde zafer işaretleri verdirerek, elllerini kollarını sallaya sallaya içeri aldı.Ağzınızda bir chp olmuş sakız gibi çiğneyin bakım.Günler ilerde çok kafanızı duvara vuracaksınız ama iş işten geçmiş olacak.(Herhangi bir parti üyesi ve sevdam yok.Ülkesini seven bir vatandaş olarak yazıyorum ).
bunu bir başka siyasi partili yapsaydı neler konuşuluyor olurdu şimdi. tebrikler Beyler. tebrikler.
ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANI SURİYELİLERE BEDAVA VE DAİMİ EV VERECEKMİŞ. YANİ GELSİN OYLAR PARTİSİ DÜZENLEMİŞTİR. ONUN POZLARIDIR. YANİ MEHMETCİK ŞEHİT OLURKEN BİZ SURİYELİLERİ VATANDAŞ EDİP YAN GELİP YATIRIYORUZ PARTİSİDİR.
HERİFLERİN KEYİFTEN AĞZI KULAKALRINA VARIYOR .
Canın CEHENNEME aptal herifler..
ne olmuş?eğlencemi yapılıyor?sazan gibi atlamışlar ama bir karşılığı yok..olmayınca da biraz gülünç olunuyor.
gönderirler zorla askere masumları siz ölün biz sizin yerinize zengin olur herşeyi yaparız dercesine.kelle başı ne kadar kazanıyorlar ( çalıyorlar kim bilir ).sözde masraf adı altında 1 askere 3 kendilerine çaldıklarından eminim.askere gitmek gönüllü cehenneme gitmek oldu.paralı askerlere birşey demiyorum.para için adam öldüren hak için öldürülür de.onlar kabul ederek gidiyorlar zaten.bu yüzden devlet makamında bile şehit sayılıyorlar mı bilmem ama sayılmamaları gerekir.
MALESEF Kİ AKP NIN TAKTİĞİ DUYGU SÖMÜRÜSÜ YAPARLAR AĞLARLAR KİMSENİN GÖRMEDİĞİ YERDEDE BÖYLE EĞLENİRLER BİZ BUNU SONUNA KADAR HAKEDİYORUZ KİMSE CIKIPDA BUNLARA Bİ CEVAP VERMİYOR CEVAP VERENLERİDE VATAN HAİNİ İLAN EDİYORUZ
ÖLEN KİŞİLER GARİBAN ÇOCUKLARI BUNLARDA ONLARI SÖMÜREN YİYİCİLER.
bayağı keyiflenmişler masa aynı masallardaki gibi olmuş.tam Lale devri yeni Türkiye dedikleri bu herhalde
CHP Kayseri Melikgazi İlçe Başkanı İbrahim Kaan acaba afrin de operasyon var diye yemek yiyip içmiyormusun. Kayseriden kuyruk acın var biliyoruz fakat siyaseti onurlu yapın biz tekinsoy başkanıda haseki başkanıda iyi biliriz. Sizi ve partinizi de iyi biliriz. Bir yemek masasını başka yerlere çekenlerin kanından şüphe ederim.Aklinizi başınıza alıp nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyin
Ülke gündemine ters düşen görüntüler.
ulkemizdeki zor gunler anlasilan sadece gariban ve cocuklarini icin gecerli bu ve bunlar gibileri ne anlar ki insanliktan nasiplerini almamislar yazik vok yazik
1- kandırıldık, 2- aldatıldık, 3-sözlerim yanlış anlaşıldı, 4- fetö oyunu, 5-bilgim yoktu. bunlardan birini der, yine %50 oy alırlar.
koçlar yiyin yiyin bakalım nereye kadar. bu self ileri paylaşın sonrada vatandaş siz daha iyi yiyin diye size vergi versin. ne diyelim size oy verenler düşünsün artık.
MAŞALLAH HERKES PİŞMİŞ KELLE GİBİ SIRITIYOR NEYİN MAKSADI SEN KİMİ ALLAHA HAVALE EDİYORSUN ??BENDE ELEŞTİRİYORUM VATANDAŞ OLARAK.SİZ MEHMET AFRİNDE SAVAŞIRKEN DEVLET ADAMI OLARAK BÖYLE POZ VEREMEZSİNİZ VERİRSEN,Z ELEŞTİRİLİRSİNİZ BEYEFENDİİİİİ
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