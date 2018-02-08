Bakan bey dumanlı masada

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Cengiz Tekinsoy’un paylaşıp ardından kaldırdığı fotoğraflarda garsonlar tarafından masada bulunan kaynar suya buz atılarak duman çıkarıldığı görülüyor.

CHP Kayseri Melikgazi İlçe Başkanı İbrahim Kaan, “Kimisi vatan savunmasında şehit düşüyor, kimisi köpüklü masada keyif sürüyor. Mehmetçik Afrin'de vatan savunmasında, Özhaseki köpüklü masada'' dedi.

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Tekinsoy ise tepki çeken fotoğrafları hesabından kaldırdı ve ‘'Mesai arkadaşlarıma bu ağır çalışma temposu içerisinde bir akşam yemeği ikram etmek istedim. Sayın Bakanımızı da bu yemeğe davet ettim. Ancak bu durumun, çok farklı yönlere çekildiğini görmek, kahredici bir durumdur. Maksatlı olarak bunu istismar etmek isteyip, çarpıtmaya çalışanları, Allah'a havale ediyorum” dedi.