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Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

GÜNCEL HABERLERİ | 12.01.2018 08:16 | Son Güncelleme 7 saat önce

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gazeteciler Şahin Alpay ve Mehmet Altan hakkında verdiği 'hak ihlali' kararı ile 'anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aştığını' savundu.

Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Twitter'da yaptığı açıklamada, "Anayasa ve yasada belirtilen konularla sınırlı bireysel başvuruları incelemek ve karara bağlamak, Anayasa Mahkemesi’nin yetkisi ve görevi dahilindedir. Bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesini güçlendirdiği gibi kişisel hak ve özgürlükler bakımından da önemli bir yargısal güvencedir. Bireysel başvuruları karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, anayasa ve yasaların kurallarıyla bağlıdır; anayasa ve yasaların belirlediği sınırları aşamaz;ilk derece veya istinaf ya da temyiz mahkemesi gibi hareket edemez; hiçbir kurala bağlı değilmiş gibi karar veremez" dedi.

"Alpay ve Altan kararıyla (yayınlanan mahkeme açıklamasına göre) Anayasa Mahkemesi;anayasa ve yasaların çizdiği sınırı aşmış, kendini ilk derece mahkemesi yerine koyarak vaka ve delil değerlendirmesi yapmış; suçun oluşumunu ve delil durumunu değerlendirmiştir" diyen Bozdağ şöyle devam etti:

"Bireysel başvuruları inceleyip karara bağlarken Anayasa Mahkemesi, ilk derece mahkemesi veya istinaf mahkemesi ya da temyiz mahkemesi veyahut da süper temyiz mahkemesi gibi davranamaz ve bu mahkemeler gibi karar veremez. Anayasa Mahkemesi’nin Alpay ve Altan kararları, Can Dündar kararının kötü ve yanlış bir tekrarından ibarettir. Anayasa Mahkemesi, algıları değil anayasa ve yasaları gözetmek ve gereğini yapmakla yükümlüdür."

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Anayasa Mahkemesi Bekir Bozdağ

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Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

Bakan Bozdağ'dan Anayasa Mahkemesi'ne tepki

Okuyucu Yorumları 96 yorum
Yargıya müdahale etmeyin. bir gün sizede lazım olabilir paşam.
kenangücok.... Bunlar KHK ile aym. yi bile kaldırmaya kalkar.
BELEDİYE TUVALETİNDEKİ KLOZETİN İÇİ BUNUN SURATINDAN DAHA TEMİZDİR.İÇİNDEKİ PİSLİK AY NEN YÜZÜNE YANSIMIŞ.SOYTARI HERİF
@kemalbulgan senin suratını çok mrk ediyorum kibrinden geberesin
senin suratında ondan geri kalmaz geri zekâlı
bakan nasıl olurda aym ye müdahale eder bu ne ahlaksız siyaset kendi atadıklarınız dahi artık bu hukuk dışı yönrtiminize isyan etmekte
@sadikaliyuceer senin gıt kafan basmaz git hukuk oku önce sonra yaz klavye delikanlısı
Bozdagin fetoculugu araştırılmalı bence
Zaten videoları var fakat kandırılmaya müsait oldukları için inkar ediyorlar.
bununda tutuklanması lazım
HUKUK BİR GÜN HERKESE LAZIM OLACAK!!!
yargı bağımsızmış ha iyi izleyin
HUKUKUN OLMADIĞI YERDE,GUGUK OLUR!!!
Aynı mahkeme 2008 de AKP yi kapatmayınca iyiydi şimdi mi kötü oldu.
ANAYASA MAHKEMELERINI DAHA ELE GECIREMEDI MI? BU AKP
Bunu söyleyen yasa kural tanımayan bir partini bakanı.
al sana bal gibi yargıya müdahale. işine geldimi yargı haklı işine gelmedimi tu kaka feryat figan. hukuka saygı duymanız lazım.bu zihniyet ülkeyi çökertiyor. bunlar vatan haini. Allah sonumuzu hayır etsin.
SİZLERDEN İZAHAT ALMAYAN MAHKEME MAHKEME DEĞİLDİR DİMİ. SİZ ŞAH SINIZ PADİŞAHSINIZ HAŞA İLAH SINIZ DİMİ. ALLAH ISLAH ETSİN
Dinime küfreden Müslüman olsa. İstedikleri kararlar çıktığı için kaç amandır yargıyı eleştiriyorlardı. Bir de adalet bakanı hani başka biri eleştirse tamam.. Hükumet resmen kafasında suçlamış, kabul etmiş hüküm vermiş.. Kendileri gibi aldatılan bir sürü fetö hayranları dışarıda. O ne olacak..
gerisini siz düşünün artık. bu kişi daha önce adalet bakanı idi.
aym karar alırken b.bozdaga sormayı unutmuş:(
Alıştınız ülkeyi Deli Dumrul kanunlarıyla yönetmeye.
Anayasa mahkemesi kararını beğenmiyorlar ve uygulamıyorlar.Hukuk fakültelerini kapansın gerek kalmadı
Tamam da iyide be aga; bu mahkeme işinize geleni çıkartınca'' biz hukuk devletiyiz'' diyorsunuz da, işinize uymayanı iptal ettiğinde, agızınıza ne gelirse diyorsunuz.Sahi sizler kimlersiniz?Nesiniz?Sizler nasıl bir kafa yaşıyorsunuz anlamak çok zor çokkkk....
Sayın Bozdağ ozaman anayasa mahkemesi başına sizi alsınlar daha iyi biliyorsunuz maşallah
Arkadaş nasıl insanlar yönetiyor bu ulkeyi boyle.. Kendi istekleri dışında olan hiç bir karara ne saygıları var ne tahammülleri.. İstiyorlar ki bizim istediğimiz olsun.Aksi kararı veren yanlış yapmıştır. Bre tahammülsüzler, anayasa mahkemesindeki hakimler yasaları da kuralları da sizden daha iyi biliyorlar emin olun. O kadar yandaş atamalar yapmanıza rağmen onlar bile hukuksuzluğunuza dayanamıyor artık. Bu bi yerde patlayacak ya bakalım Allah hayretsin..
Bozdağ, en iyisi AYM deki hakimleri de fetöden tutuklayın. ya da kapatın. size bu yakışır.
olacak ve biz görcez
Adalet varsa; Zamanında Fetöye mecliste destek konuşması yapan milletvekilleri de tutuklanmalı.
Bozdağ bey diyorki Anayasa Mahkemesi CHP nin başvurularını RET etsin yeter mahkeme olsun. yerinde otursun etliye sütlüye karışmasın.
chp, bu danışıklı döğüşe nasıl düşecek bakın şimdi.
zamanında haşimin yaptığı hataya düşmeyin akpyi kapatın tüm akplilerede idam cezası verin
@erkan_1975_bazzz EN İYİ BİZDE AKP LİLER OLARASK SİZİ SKİPTE ÇOĞALTALIM SAYINIZ ESKİ HALİNE GELSİN
@zafer760 hayırdır seçmen sayınızı bunamı borçlusunuz? skicinizde amerika ve israil olsa gerek, kürsülerde hayt huyt deyip diplerindende hiç ayrılmıyorsunuz! iyi skmişler demekki mikrop gibi çoğalmanızdan açıkça belli!
Hak hukuk adeletten bahsediyoruz bu itiraz neden sizin istediğiniz olacaksa neden mahkemeler ve hukukçular var
mahkemeleri de kaldırın ne gerek var zaten kimsenin adalete güveni yok, sizin düşünsenize uymayan her karar yanlış zaten
@ergenekonturkiye nldu 2. Jan dundar vakası olmaması zorunamı gitti qardas
ulan utanmazlar,hani yargı bağımsızdı,müdahale etmiyordunuz,bu tepki ne şimdi.alt mahkemeler,AYM sinin kararını bozabiliyorsa,bu işte parmağımız yok diyemezsiniz.AYM üyeleri onurlu ve satılık değilse binayı boşaltıp istifa etmelidir.aldığı kararlar bir işe yaramıyorsa boşuna koltuk işgaline gerek yoktur.
@bulentburak şiştt otur yerinde once hukuk oku sonra yaz cahil bakanin soylediklerini oku kibirli i...
Diğer devletler teknoloji yarışında, bizimkiler laf yarışında, bize laf lazım değil, ekmek lazım su lazım. Her şeyden önemlisi de Adalet lazım. Huzur lazım
ozaman kaldırın mahkemeleri boşuna maaş vermeyin bütçe açığıda azalır. sen karar ver yeter
yargıya müdahale yok derler şimdi bu troller uyanmassalar yargı bagımsızda derler
AYM Fetö ile suçlanma pahasına hükümeti kızdıracak bi karar alıyorsa o AYM üyelerini ayakta alkışlamak lazım
şu gerçeği hep atladılar gül atadı bu avm yani alayı fetoş gereğini yapmazlarsa sıkıntılı günler bekliyor ülkeyi
@erdoganpolat34 güç eline geçince nasıl da canavarlasiyorsunuz değil mi?
alla alla ????????
UCU DEYİNCE NASIL ZIPLIYOR DAHA GERİSİ VAR
İşinize gelmeyen her yargı kararına çemkiriyorsunuz.Birde demokrasi dersi veriyorsunuz.Kesin çenenizi.yeter artık
Bu BOZDAĞ kim FETÖ için salya-sümük ağlayıp-sızlayan.ER KŞİ,MERT KİŞİ,EFENDİ diye MİLLETİ KANDIRIP-DOLANDIRANVE SONRADA MİLLETE DELİLSİZ-BELGESİZ İFTİRALARLA SUÇ İSNAT EDEN ADALET ten nasipsiz biri.
Bozbağ Köpek öldüren şarap gibisin...
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