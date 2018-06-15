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Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 09:04 | Son Güncelleme

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, seçim bölgesi Malatya’daki seçim çalışmaları kapsamında partisinin düzenlediği mahalle toplantısına katıldı. Tüfenkci burada, kendisini eleştiren bir vatandaşla tartıştı.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bakanı Bülent Tüfenkci, konuşmasında Malatya'ya kayısı için lisanlı depo yaptırdıklarını ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne de alım yaptıracaklarını söylediği anda bir vatandaş “Ne zaman yaptıracaksınız?” diye sordu.

“Lisanslı depo bittiğinde yapacağız Aziz” diyerek vatandaşa karşılık veren Bakan Tüfenkci'ye, bu kez “Zenginlerin elinde” tepkisi geldi. Bakan Tüfenkci vatandaşa müdahale edilmesinin ardından “Ya durun adam bir şey demiyor. Ya bırak Mehmet, Aziz anlayacak, anlayacak” dedi.

"HALK ERDOĞAN’DAN RAZI AMA MİLLETVEKİLLERİNDEN DEĞİL"

,"Aziz lisanslı depoyu kim yapıyor" diyerek yeniden vatandaşa yönelen Bakan Tüfenkci'ye AK Partililerin müdahalesiyle karşı karşıya kalan vatandaş “Deremiz ortada” diye yanıt verdi. Bakan Tüfenkci ise “Ya dereyi bırak, kayısından bahsediyorum” deyince vatandaş da "Tayyip Erdoğan'dan bu halk razı ama, milletvekillerinden değil" karşılığını verdi.

"KAFA ANLAMIYOR Kİ"

Bu sözler karşısında Bakan Tüfenkci, "Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun Aziz, takıldın plak gibi. Kafa anlamıyor ki… Bak işte anlamıyor ‘Allah razı olsun' diyemiyor, ‘obüri ne oldu, obüri ne oldu' diyor…" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Malatya Bülent Tüfenkci ak parti 24 haziran seçimi

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
Merak etme Aziz, merak etme. Bu sefer gidiciler.
yauuuu kardeşim Kendi çocuğun bile iyi birşey yaptığında afferin diyoruz..çokmu zor biri iyi birşey yaptığında ödüllendirmek mukafatlandirinki insana çalışma azmi gelsin
vatandaşa hakaret eden bir bakan ..çok yazık..kafa anlamıyor ne demek..?
vatandaş uyandı artık
Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. 16 yıldır aklınız nerdeydi de yumurta sıkışınca akp yapar oldu.
Aziz kim anlamadım, tartıştığı vatandaşın admı Aziz? Aziz, Mehmet anlıyacak diyor bakan. vatandaşın Adı mehmet soyismi Aziz dir galiba, Aziz, Mehmet hitap etiğine göre.
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