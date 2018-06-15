Bakan Bülent Tüfenkci ile vatandaş arasında tartışma!

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bakanı Bülent Tüfenkci, konuşmasında Malatya'ya kayısı için lisanlı depo yaptırdıklarını ve Toprak Mahsulleri Ofisi'ne de alım yaptıracaklarını söylediği anda bir vatandaş “Ne zaman yaptıracaksınız?” diye sordu.

“Lisanslı depo bittiğinde yapacağız Aziz” diyerek vatandaşa karşılık veren Bakan Tüfenkci'ye, bu kez “Zenginlerin elinde” tepkisi geldi. Bakan Tüfenkci vatandaşa müdahale edilmesinin ardından “Ya durun adam bir şey demiyor. Ya bırak Mehmet, Aziz anlayacak, anlayacak” dedi.

"HALK ERDOĞAN’DAN RAZI AMA MİLLETVEKİLLERİNDEN DEĞİL"



,"Aziz lisanslı depoyu kim yapıyor" diyerek yeniden vatandaşa yönelen Bakan Tüfenkci'ye AK Partililerin müdahalesiyle karşı karşıya kalan vatandaş “Deremiz ortada” diye yanıt verdi. Bakan Tüfenkci ise “Ya dereyi bırak, kayısından bahsediyorum” deyince vatandaş da "Tayyip Erdoğan'dan bu halk razı ama, milletvekillerinden değil" karşılığını verdi.

"KAFA ANLAMIYOR Kİ"



Bu sözler karşısında Bakan Tüfenkci, "Ya ben ne diyorum sen ne diyorsun Aziz, takıldın plak gibi. Kafa anlamıyor ki… Bak işte anlamıyor ‘Allah razı olsun' diyemiyor, ‘obüri ne oldu, obüri ne oldu' diyor…" ifadesini kullandı.

