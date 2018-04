Bakan Canikli Balıkesirli gençlerle buluştu (1)

Canikli, Balıkesir'de Hasan Basri Çantay Gençlik Merkezi'nde "Gençlerle Buluşma" programında yaptığı konuşmada, uzun süredir CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere muhalefetin, hemen hemen her platformda, her ortamda "2019 Kasım ayına daha çok var. 17-18 ay var. Bu çok uzun bir süre. Toplum bunu beklemez, bekleyemez, onun için bir an önce erken seçime gidelim" diye sayısız söylemleri olduğunu anımsattı.

-"Her konuşması bize puan kazandırıyor"

Türkiye'nin ana muhalefet başkanıyla ilgili problemi olduğunu vurgulayan Canikli, "Türkiye'nin problemi. Bu problem bizim problemimiz değil." dedi.

Canikli, Kılıçdaroğlu'nun muhalefetinden siyasi olarak memnun bulunduklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu'nun söylediği her söz, attığı her adım, yaptığı her icraat bize yazıyor, bize kazandırıyor. O kadar gaf içinde oluyor ki aynı konuşma içinde, bir saatlik konuşma yapıyor diyelim, başında kurduğu cümle ile sonunda kurduğu cümle arasında yüzde 100 fark var. Sonunda baştaki cümlesini kendisi yalanlıyor. O kadar örnekleri var ki, bu açından bakıldığında Kılıçdaroğlu siyasi açından bizim için son derece faydalı. Millet güvenmiyor, millete güven vermiyor. Dengeli bir politikası yok. Her konuşması bize puan kazandırıyor."

Canikli, 2011 seçimleri öncesinde Kılıçdaroğlu'nun, önüne kim gelirse, herkese her istediği sözü vermeye hazır durumda olduğunu anlatarak, "Muhtarlar geliyor, sorunları var, tamam. Öğretmenler geliyor, tamam. Herkese hiç 'hayır' demiyor. Hatta önce 'evet' diyor sonra talepleri alıyor. Hatta Diyarbakır'a gittiğinde biri sesleniyor, 'İşimiz yok iş istiyoruz, fabrika istiyoruz.' 'Tamam size fabrika kuracağım' diyor." ifadesini kullandı.