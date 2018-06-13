Bakan Canikli, işçilerle bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Can güvenliği meselesi ülkeyi uzun yıllar meşgul etti ama şu anda başarılı bir şekilde Türkiye'nin huzurunun sağlandığını söylememiz mümkün. Bugün Türkiye'de herkes istediği her yere gidebilir. Bu açıdan hiçbir sıkıntı yok." dedi.

Tuzla Organize Sanayi Bölgesi'ni ziyaret eden Canikli, burada çalışan işçilerle sohbet ederek, bayramlaştı.

Bakan Canikli, burada yaptığı konuşmada, bütün seçimlerin önemli olduğunu dile getirerek, ülkeye hizmet edecek kadroların belirleneceğini, demokrasinin en güzel tarafının da bu olduğunu söyledi.

Bu milletin feraset sahibi olduğunu ifade eden Canikli, Türkiye'de milletin sakinliğini bozmadan, sandık zamanı geldiğinde gerekeni yaptığını belirtti.

24 Haziran seçimlerinin birçok açıdan önemli olduğunu vurgulayan Canikli, şunları kaydetti:

"Özellikle 3 Cumhurbaşkanı adayı, birlikte eğer seçilirlerse eski sisteme dönme taahhüdünde bulunuyor. Parlamenter sisteme uygulama açısından bakıldığında, Türkiye'de çok parlak bir tablo ile karşılaşmıyoruz. 2002'i öncesine hangi açıdan bakarsanız bakın, çok arzu edici bir tablo yok. 2002 öncesinden sadece genelde kavga, problem, sıkıntı, anarşi, terörle mücadele var. Terörün Türkiye'yi esir alması var.

Can güvenliği meselesi, ülkeyi uzun yıllar meşgul etti ama şu anda başarılı bir şekilde Türkiye'nin huzurunun sağlandığını söylememiz mümkün. Bugün Türkiye'de herkes istediği her yere gidebilir. Bu açıdan hiçbir sıkıntı yok ama 2002'de kesinlikle belirli dönemlerde Türkiye'nin bir bölümüne bir bölüm insan gidemezdi. Belli bölgeler paylaşılmıştı."