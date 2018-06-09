Bakan Canikli İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, boğazda balık tutan vatandaşlarla sohbet etti, oltayla balık tutmaya çalıştı.
Canikli, İstanbul'daki temasları kapsamında ilk ziyaretini AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığına gerçekleştirdi. Burada İlçe Başkanı Ahmet Kaan Pehlivan ve ilçe yönetimiyle toplantı yapan Bakan Canikli, daha sonra Beylerbeyi semtine geçti.
Beylerbeyi Camii'nde kıldığı öğle namazının ardından iş yerlerini ziyaret eden Canikli, esnafla sohbet etti, karanfil hediye etti. Bir lokantadaki döner ustasıyla konuşan Bakan Canikli, ustanın, "İsteğimiz, Kandil'i temizlemeniz" sözlerine, "İnşallah onu da yapacağız" karşılığını verdi.
Başka bir esnafın muhalefeti eleştirmesi üzerine de Canikli, "Hepsi söz birliği etmişcesine Türkiye'yi büyüten ve kalkındıran, vatandaşın hayatını kolaylaştıran tüm projeleri durduracaklarını taahhüt ediyorlar. Hepsinin ortak özelliği 'yakacağız, kapatacağız, bozacağız' söylemleri." dedi.
Canikli, Boğaz'da balık tutan vatandaşlarla da sohbet etti. Israr üzerine verilen oltayı alan Bakan Canikli, bir süre balık tutmaya çalıştı. Birkaç denemeden sonra oltayı sahibine veren Canikli, "Herkes, uzmanı olduğu işi yapmalı." ifadesini kullandı.
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