HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Canikli İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.06.2018 15:37 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, boğazda balık tutan vatandaşlarla sohbet etti, oltayla balık tutmaya çalıştı - Bakan Canikli, Üsküdar'daki esnaf ziyareti sırasında, "İsteğimiz, Kandili temizlemeniz" sözlerine, "İnşallah onu da yapacağız" karşılığını verdi

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, boğazda balık tutan vatandaşlarla sohbet etti, oltayla balık tutmaya çalıştı.

Canikli, İstanbul'daki temasları kapsamında ilk ziyaretini AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığına gerçekleştirdi. Burada İlçe Başkanı Ahmet Kaan Pehlivan ve ilçe yönetimiyle toplantı yapan Bakan Canikli, daha sonra Beylerbeyi semtine geçti.

Beylerbeyi Camii'nde kıldığı öğle namazının ardından iş yerlerini ziyaret eden Canikli, esnafla sohbet etti, karanfil hediye etti. Bir lokantadaki döner ustasıyla konuşan Bakan Canikli, ustanın, "İsteğimiz, Kandil'i temizlemeniz" sözlerine, "İnşallah onu da yapacağız" karşılığını verdi.

Başka bir esnafın muhalefeti eleştirmesi üzerine de Canikli, "Hepsi söz birliği etmişcesine Türkiye'yi büyüten ve kalkındıran, vatandaşın hayatını kolaylaştıran tüm projeleri durduracaklarını taahhüt ediyorlar. Hepsinin ortak özelliği 'yakacağız, kapatacağız, bozacağız' söylemleri." dedi.

Canikli, Boğaz'da balık tutan vatandaşlarla da sohbet etti. Israr üzerine verilen oltayı alan Bakan Canikli, bir süre balık tutmaya çalıştı. Birkaç denemeden sonra oltayı sahibine veren Canikli, "Herkes, uzmanı olduğu işi yapmalı." ifadesini kullandı.

PARTNERÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflarÇocuk seks kampından kan donduran fotoğraflar
Denizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildiDenizde 11 gün sonra cesedi bulundu, toprağa verildi
Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Üsküdar İlçe Başkanlığı Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Piar Araştırma Şirketi'nden 24 Haziran seçim anketi! AK Parti ve Erdoğan bu rakamları daha önce görmemişti

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Bir tabutta 2 beden! Görenin yüreği yandı

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Küfür eden insanlar daha mutlu, sağlıklı ve dürüst

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Apart cinayetinin altından yasak aşk çıktı

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Bodrum ve Marmaris'te paniğe neden olan köpek balıklarının Ege Denizi'ne neden geldiği ortaya çıktı!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Son dakika! Avcılar'da E-5 kenarında yangın!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

Eski CIA uzmanından seçim sonuçlarına ilişkin çarpıcı tahmin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.