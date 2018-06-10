Bakan Canikli, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, "Bu toprakları savunmamız ancak kendi mühendislerimizin geliştirdiği milli ve yerli silah sistemleriyle mümkün olabilir." dedi.
Canikli, Ümraniye Belediyesi ile Kastamonulular Dayanışma Derneği'nin, Hekimbaşı Spor Tesisleri'nde düzenlediği iftar programında, daha önceden parası ödenen ve teslim edilmesi için bütün işlemleri tamamlanan F-35 uçaklarının Türkiye'ye verilmemesi için yapılan girişimlerin farkında olduklarını söyledi.
Savunma sanayisinde dışa bağımlılığın getirdiği sonuçların F-35 uçaklarda görüldüğünü belirten Canikli, bu sonuçların ortadan kalkması için Türkiye'nin kendi savunma sanayisini geliştirilmesini gerektiğin vurguladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yapımına başlanan füze sistemlerinin bir başlangıç olduğunu anımsatan Canikli, şöyle konuştu:
"Yükümlülüklerimizi yerine getirmişiz, parasını ödemişiz ve zamanı geldiğinde sen uçağı teslim edeceksin. Ancak teslim edilmemesi için ciddi bir çalışma yapıyorlar. Toprakların ve ülkenin savunulması için ülkenin özgürlüğünün savunulması için alacağımız uçakları dahil, silah sistemlerini de kendimiz üretip öyle yola çıkamayız. Bu toprakları savunmamız ancak kendi mühendislerimizin geliştirdiği milli ve yerli silah sistemleriyle mümkün olabilir. O hassasiyetle çalışmalara başladık ve çok önemli ilerlemeler kaydettik.
Gerekeni yapıyoruz ve şu an yaptığımız yerli bir füzeyi kullanıyoruz. 280 kilometre menzili olan 'Bora' füze sistemini ürettik ve test denemesini Sinop'ta, Karadeniz kıyısında yaptık. Üretimi gerçekleştirerek, Kara Kuvvetleri'ne verildi, envantere girdi. Üstelik başka ülkelere satıyoruz. Oturduğunuz yerden düğmeye basıyorsunuz 280 kilometre uzağındaki hedefi vuruyor. Füze denemelerini eskiden televizyondan izlerdik şimdi biz kendimiz geliştiriyoruz. Bu bir ilkti ve bizi izlemeye devam edin diyorum. Bu ülkenin topraklarını korumamız için daha iyisini yapmamız lazım. Onlar ne derse desinler, bu milletin eteğini kesmek için ne kadar çaba içerisine girerlerse girsinler. Milletimiz yürüyüşünü devem ettirecek."
İftar programın ardından Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, davetlilerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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