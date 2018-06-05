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BAKAN CANİKLİ ŞİLE'DE

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2018 18:06 | Son Güncelleme

  Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Şlie'de esnaf ziyaretinde bulundu.

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA)
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Şlie'de esnaf ziyaretinde bulundu.
Bakan Canikli’yi AK Parti Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı ve Belediye Başkanı Can Tabakoğlu karşıladılar. Üsküdar caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden Bakan Canikli'ye işyeri sahibinin ricasıyla girdiği dükkanda, özel el yapımı akıtma kehribar hediye edildi. Ziyaret sırasında bir erkek berberine de giren Bakan Canikli, eline makası alarak bir vatandaşı kısa süreli tıraş etti.
Bakan Canikli daha sonra Şile Belediyesini de ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Görüntü Dökümü:
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-Bakanın esnaf ziyaretleri
-Bakanın tıraş yapması
-Şile belediyesini ziyareti

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