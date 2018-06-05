Bakan Canikli Şile'de

Nurcan KIRCALI/İSTANBUL, (DHA) MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Şlie'de esnaf ziyaretinde bulundu. Bakan Canikli’yi AK Parti Şile İlçe Başkanı İlhan Ocaklı ve Belediye Başkanı Can Tabakoğlu karşıladılar. Üsküdar caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret eden Bakan Canikli'ye işyeri sahibinin ricasıyla girdiği dükkanda, özel el yapımı akıtma kehribar tespih hediye edildi. Ziyaret sırasında bir erkek berberine giren Bakan Canikli, eline makası alarak bir vatandaş kısa süreli tıraş etti. Bakan Canikli daha sonra Şile Belediyesini de ziyaret ederek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.
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