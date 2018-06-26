Bakan Canikli ve Orgeneral Akar Azerbaycan'da

BAKÜ (AA) - Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine katılmak için geldikleri Bakü'de Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Aliyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerde elde ettiği zafer dolayısıyla tebriklerini iletti ve seçim sonuçlarının Erdoğan'ın önderliğinde görülen işlere halkın verdiği yüksek değerin tezahürü olduğunu kaydetti.

Canikli ve Akar'ın, aynı zamanda Türk askerlerinin Azerbaycan ordusunun 100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda bundan sonra da başarıyla gelişeceğinden emin olduğunu ifade etti.

Aliyev'e Erdoğan'ın selamlarını ileten Canikli ve Akar da Bakü'deki askeri geçit töreninde yer almaktan onur duyduklarını belirtti.

Canikli ve Akar, temasları kapsamında merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev'in Fahri Hiyaban'daki mezarını ziyaret ederek çelenk bıraktı.

Canikli ve Akar, daha sonra Bakü Şehitler Hiyabanı'na geçerek buradaki Ebedi Ateş Anıtı'na çelenk koydu.

Bakü Türk Şehitliği'ne de ziyarette bulunan Canikli ve Akar, şehitlik anıtına da çelenk sundu.

