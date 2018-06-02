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Bakan Canikli'den İnce'ye "apolet" tepkisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 16:32 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: - "(Muharrem İnce'nin sözleri) Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve onun komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir." - "Korgeneral İsmail Metin Temel, Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanlarımızı katleden teröristleri Afrin'de etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizi savaş alanında yöneten kahraman bir komutandır"

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sözlerine ilişkin, "Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve onun komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir." ifadelerini kullandı.

Canikli, İnce'nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda ordunun başkomutanı olduğuna işaret eden Canikli, "Korgeneral İsmail Metin Temel, Başkomutanı'nı alkışlıyor, hatırlatırım." paylaşımında bulundu.

Afrin Harekatı'nın komutanlarından Korgeneral Temel'in, "Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanları katleden teröristleri, Afrin'de etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini savaş alanında yöneten kahraman bir komutan" olduğunu belirten Canikli, şunları kaydetti:

"Onun apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve onun komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir.

Sizin Genel Başkanınız Kılıçdaroğlu oradaki teröristleri korumak için TSK'nın Afrin'e girmesine karşı çıkmıştı. Siz şimdi Afrin'deki teröristlerin etkisiz hale getirilmesinin intikamını mı almaya çalışıyorsunuz? İlla bir şey yapmak istiyorsan teröristlere ve onların siyasi uzantılarına her türlü desteği veren partiniz CHP'nin ve onun Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yakasına yapış. Ancak öyle anlaşılıyor ki siz de Kılıçdaroğlu gibi teröristlerle etkili mücadele edilmesinden rahatsızsınız."

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2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel Afrin operasyonu apolet başkomutan Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli

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