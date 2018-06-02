Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin sözlerine ilişkin, "Korgeneral İsmail Metin Temel'in apoletleri, bölgedeki teröristleri etkisiz hale getirmesinin nişanesidir ve bu apoletler milletimiz tarafından takılmıştır. Sizin bu apoletleri sökmeye gücünüz yetmez. Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve onun komutanının apoletlerine dil uzatmak sizin haddiniz değildir." ifadelerini kullandı.

Canikli, İnce'nin, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'e yönelik sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı zamanda ordunun başkomutanı olduğuna işaret eden Canikli, "Korgeneral İsmail Metin Temel, Başkomutanı'nı alkışlıyor, hatırlatırım." paylaşımında bulundu.

Afrin Harekatı'nın komutanlarından Korgeneral Temel'in, "Türkiye'nin toprak bütünlüğünü tehdit eden ve masum insanları katleden teröristleri, Afrin'de etkisiz hale getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerini savaş alanında yöneten kahraman bir komutan" olduğunu belirten Canikli, şunları kaydetti: