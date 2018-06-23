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Bakan Canikli'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet aracı oldu (TEKRAR)

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2018 08:13 | Son Güncelleme

MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki terör saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın 8 yaşındaki oğlu Meriç'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

Bakan Canikli'nin makam aracı, şehidin oğluna sünnet aracı oldu

Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- MİLLİ Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Hakkari'nin Dağlıca bölgesindeki terör saldırısında şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın 8 yaşındaki oğlu Meriç'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti. Şehit oğlu Taşan, babasının kabri başında dua ederken, "Babamın da yanımda olmasını isterdim" sözleri şehidin eşi Aylin Taşan ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde gerçekleşen terör saldırısı sonucu 6 Eylül 2015 tarihinde şehit olan Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın 8 yaşındaki oğlu Meriç Taşan için sünnet düğünü düzenlendi. Düğünde Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin makam aracı, sünnet arabası olarak tahsis edildi. Türk bayrağı figürü ile süslenen makam aracına annesi Aylin Taşan ile birlikte binen Meriç Taşan, ilk olarak babasının Cebeci Askeri Şehitliği'nde bulunan mezarını ziyaret etti.

'BABAMIN DA YANINDA OLMASINI İSTERDİM'

Babasının mezardaki fotoğrafını öperek yakınları ile birlikte dua eden Meriç Taşan, mutlu ve heyecanlı olduğunu belirterek, "Babamın da yanımda olmasını isterdim" sözleri şehidin eşi Aylin Taşan ve diğer yakınlarını gözyaşlarına boğdu.

Mezar ziyaretinde aileye eşlik eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Genel Başkanı Lokman Aylar ise, şehit Taşan'ın emanetine sahip çıkacaklarını belirterek bu mutlu gününde Meriç'in yanında olmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Meriç Taşan daha sonra sünnet aracı olarak tahsis edilen Bakan Canikli’nin makam aracı ile polis eskortu eşliğinde düğün için Keçiören ilçesindeki salona geçti. Düğüne, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Bazı taraftar ve motosiklet grupları ile bir grup üniversite öğrencisi de Taşan'ı bu mutlu gününde yalnız bırakmadı. Meriç Taşan eline kına yakıldıktan sonra yakınları ile oyun oynadı. Düğüne katılan protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Taşan'a bisiklet, akülü araba ve tablet gibi çeşitli hediyeler verdi.

Görüntü Dökümü:
-Şehit oğlu Meriç Taşan'ın şehitliğe gelmesi
-Şehitlikte dua edilmesi
-Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Başkanı Lokman Aylar açıklama
-Şehidin oğlu Meriç Taşan ile röp
-Konvoydan görüntü
-Düğün salonundan görüntü
-Meriç Taşan ve yakınlarının oynaması
-Detaylar
-2015'te şehidin cenaze namazı ve Meriç'ten görüntü

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

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