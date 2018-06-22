Bakan Canikli'nin makam aracı şehit oğlunun sünneti için süslendi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, şehit Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın oğlu Meriç'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.
Canikli'nin çiçeklerle süslenen makam aracına binen Şehit Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın oğlu Meriç, sünnet düğünü öncesinde annesi Aylin Taşan, akrabaları ve sosyal medyadan düğünün haberini öğrenen yüzlerce vatandaşla birlikte konvoy eşliğinde şehirde tur attı.
Motosikletli yunus timleri eşliğindeki konvoyla Canikli'nin makam aracında Cebeci Şehitliği'ne gelen Meriç, annesi Aylin Taşan ile birlikte babasının kabrini ziyaret etti. Vatandaş da şehitliğe gelerek aileye destek oldu. Meriç burada, babasının kabrindeki fotoğrafını öperek, babasının yanında olmasını istediğini söyledi.
Aileye eşlik eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, şehitlerin geride bıraktıkları emanete sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, Canikli'ye Meriç'in sünnet düğünü için aracını tahsis etmesi sebebiyle teşekkür etti.
Aylar, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu ifade ederek, "Ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenler amaçlarına ulaşamayacak. Bizler gazi olduk. Gerekirse şehit oluruz ama bu vatanı kimseye bırakmayız. Şehitlerimizin emaneti, hem milletimizin hem de bizim namusumuzdur, şerefimizdir." dedi.
Şehitlikte dua edilmesinin ardından yeniden makam aracına binen Meriç ile annesi Aylin Taşan, çok sayıda vatandaşın ve motosikletli yunus timlerinin eşlik ettiği konvoyla sünnet düğününün yapılacağı salona gitti.
Sünnet düğününe Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, Keçiören Belediye Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Genel Başkanı Lütfiye Selva Çam ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Astsubay Üstçavuş Okan Taşan 6 Eylül 2015'te, Hakkari Dağlıca'daki terör saldırısında şehit olmuştu.
Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı
İsrail askerleri Gazze sınırındaki eylemleri takip eden Anadolu Ajansı muhabirini vurdu!
Melih Gökçek'ten Muharrem İnce'nin Ankara mitingi sonrası dikkat çeken tweet! Fotoğraflarla cevap verdi!
Milli Eğitim Bakanı'ndan binlerce öğrenciye müjde! Devamsızlıktan kalan 9 bin öğrenci bu yıla mahsus mezun edildi
Bir skandal daha! Dudakları bu hale geldi, doktorun sözleri şoke etti: Oral seks...
HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu
Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!
Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü
Seks robotunun bu özelliği pes dedirtti!
Şoke eden olay! Üç günlük kabızlık nedeniyle bir bacağı kesilecekti!
Cumhurbaşkanı adaylarının meslekleri ve bilinmeyen yönleri
MSÜ tercih sonuçları açıklandı! 2018 MSÜ tercih sonucu öğrenme