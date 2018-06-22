Bakan Canikli'nin makam aracı şehit oğlunun sünneti için süslendi

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, şehit Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın oğlu Meriç'in sünnet düğünü için makam aracını tahsis etti.

Canikli'nin çiçeklerle süslenen makam aracına binen Şehit Astsubay Üstçavuş Okan Taşan'ın oğlu Meriç, sünnet düğünü öncesinde annesi Aylin Taşan, akrabaları ve sosyal medyadan düğünün haberini öğrenen yüzlerce vatandaşla birlikte konvoy eşliğinde şehirde tur attı.

Motosikletli yunus timleri eşliğindeki konvoyla Canikli'nin makam aracında Cebeci Şehitliği'ne gelen Meriç, annesi Aylin Taşan ile birlikte babasının kabrini ziyaret etti. Vatandaş da şehitliğe gelerek aileye destek oldu. Meriç burada, babasının kabrindeki fotoğrafını öperek, babasının yanında olmasını istediğini söyledi.

Aileye eşlik eden Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Genel Başkanı Lokman Aylar, şehitlerin geride bıraktıkları emanete sahip çıkmanın önemini vurgulayarak, Canikli'ye Meriç'in sünnet düğünü için aracını tahsis etmesi sebebiyle teşekkür etti.

Aylar, Türk milletinin birlik ve beraberlik içinde olduğunu ifade ederek, "Ülkeyi bölmek ve parçalamak isteyenler amaçlarına ulaşamayacak. Bizler gazi olduk. Gerekirse şehit oluruz ama bu vatanı kimseye bırakmayız. Şehitlerimizin emaneti, hem milletimizin hem de bizim namusumuzdur, şerefimizdir." dedi.