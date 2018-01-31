Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği görüşmede Soçi Kongresi, Afrin Operasyonu ve Irak konularının ele alındığı bildirildi.
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