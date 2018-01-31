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Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ | 31.01.2018 16:15 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'li mevkidaşı Rex Tillerson telefonda görüştü. Görüşmede iki Bakan Soçi, Afrin Harekatı ve Irak'ı konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Tillerson ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği görüşmede Soçi Kongresi, Afrin Operasyonu ve Irak konularının ele alındığı bildirildi.

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