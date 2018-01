Bakan Çavuşoğlu: ABD'den söylemden çok, somut adım görmek istiyoruz (2)

ÇAVUŞOĞLU'NDAN CHP'Lİ YILMAZ'A SERT TEPKİ

Ak Parti Antalya İl Başkanlığı'nın Antalya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen İl Danışma Meclisi Toplantısı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılımıyla yapıldı. İl Danışma Meclisi Toplantısı'na Ak Parti Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Hüseyin Samani, Gökcen Özdoğan Enç, Atay Uslu, Sena Nur Çelik ve İbrahim Aydın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Menderes Türel, İl Başkanı Rıza Sümer ile çok sayda partili katıldı.

'MHP İTTİFAKI TABANA DA YAYILSIN'

Partililere seslenen Bakan Çavuşoğlu, milli duranlarla milli olmayanların karşıtlığının görüldüğünü belirterek, yukarıda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasındaki ittifakın tabana yayılmasını istedi. Çavuşoğlu, "MHP ve bu ülkeyi seven insanlarla hizmet için iş birliği yapmanız lazım. Bunlardan kaçınmayın arkadaşlar. Gün, birlik günü. Milli olan ve Türkiye sevdasını taşıyan her bir partiyle, her bir kişiyle iş birliği yaparız ve bundan da memnuniyet duyarız" dedi.