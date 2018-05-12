Bakan Çavuşoğlu: ABD'nin aldığı bu karar yanlış

Gülseli KENARLI-Harun UYANIK/İSTANBUL, (DHA)- İSTANBUL'da katıldığı bir programda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Filistin konusunda yaşananlar, ABD'nin aldığı karar, Ortadoğu sorunun çözümüne katkı sağlamadığı gibi bölgedeki tırmanmayı artırıyor" dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul'da düzenlenen "Arap Gazeteciler İstanbul Buluşması" programına katıldı. Burada konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Bugün dünya genelinde çaba sarf ederken, bölgemizde yaşanan sorunların çözümü içinde Türkiye olarak katkı sağlamaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi Ortadoğu konusu. Filistin konusunda yaşananlar, ABD'nin aldığı karar, Ortadoğu sorunun çözümüne katkı sağlamadığı gibi bölgedeki tırmanmayı artırıyor. İslam İşbirliği Teşkilatı'nın olağanüstü zirvesi, daha sonra Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda aldırdığımız kararlar, Avrupa Birliği gibi bir çok örgütlerle ve ülkelerle yaptığımız iş birliği ile beraber Ortadoğu sorununa barışçıl bir çözüm bulunması ve bağımsız bir Filistin devletinin kurulması, başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin kurulması için, Filistin'i tanımayan ülkelerin tanıması için yoğun çaba sarf ediyoruz. ABD'nin aldığı bu karar yanlıştır. Bu yanlış karara ortak duruş sergilememiz lazım. Son zamanlarda İslam dünyasının içinde, özellikle de Arap Ligi'nin içinde, açıkça söylemek lazım, bu konuda biraz tereddütler, hatta geri adımlar görüyoruz. ABD'den çekinen bazı ülkelerin Filistin davasını savunmakta geri adım attığını görüyoruz. Bu çok yanlış bir düşüncedir, vahim bir hatadır. Tarih ve ümmet bunu affetmez. Bu ülkeler, Ürdün'e de Filistin'e de baskı yapmasınlar. Filistin davasını hiç kimse savunmasa, Kudüs davası konusunda herkes sussa bile Türkiye susmaz, Türkiye Filistin davasının savunmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı. IRAK SEÇİMLERİ "Hemen yanı başımızda Suriye'deki sorununa bir çare bulamazsak; terörle mücadelemiz de yarıda kalır, başarısız olur" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Ülkenin istikrarın yerine getirilmesi konusunda herkesin endişeleri devam eder, kaos devam eder, iç savaş, sivil savaş devam eder. Özellikle de teröristle için bulunmaz bir ortam olmaya devam eder. Türkiye olarak siyasi çözüme önem veriyoruz. Bunun için de katkı sağlıyoruz. Astana süreci, Soçi süreci ve Cenevre sürecine en çok katkı sağlayan ülke Türkiye'dir. Her üç platformda da var olan Türkiye siyasi çözümün en iyi çözüm olduğunu tüm aktörlere, Suriye'deki aktörlere anlatmaya çalışıyor. Bu konuda son zamanlarda hareketlenmeler var ama maalesef Cenevre'de herhangi bir müzakere başlamadığı için soru işaretleri de devam ediyor, karamsarlık da devam ediyor. Farklı ülkelerin, farklı aktörlerin, farklı gündemi olabilir. Ama Türkiye'nin bir gündemi var o da Suriye'nin toprak bütünlüğü, barışı, istikrarı ve birlik beraberliğidir. Aynı düşüncelerimiz Irak için de geçerlidir. Irak'ta yanlış bir referandum girişimi oldu ve başarısızlıkla sonuçlandı. Bugün yarın Irak'ta seçimler var. İnşallah bu seçimler Irak'a istikrar getirir. Irak'ın toprak bütünlüğü, sınır bütünlüğü önemlidir. Ama her iki ülkede de terörle mücadeleyi de devam ettirmemiz gerekiyor. Çünkü her iki ülkede de terör örgülerinin tamamen bittiğini söyleyemeyiz. Buralarda PKK var, YPG var, DAEŞ var ve diğer terör örgütleri var. Bunlarla mücadeleyi özellikle Irak ile seçimlerden sonra birlikte devam ettireceğiz. Irak'ın yeniden inşası önemlidir. Kuveyt'teki konferansta Irak'ın yeninden inşası için 5 milyar dolar taahhütte bulunduk. Seçimden sonra terör örgütleri temizlendi artık, Irak'ın her bir tarafının, Irak'ın yeniden inşası için Türkiye olarak, Türk şirketleri olarak en büyük katkıyı sağlayan ülke olacağız" diye konuştu.

