Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Türkiye’nin bölgesindeki istikrarı korumak için İslam’ın son ordusu olan Türk ordusunun Suriye’de bir mücadele verdiğini belirterek, "Evet şehitlerimiz var, evet üzülüyoruz yüreğimiz yanıyor ama kimse bizden yas tutmamızı beklemesin. Tam tersine vatanımızın bekası için şehitlerimizin intikamı için düşmanın üstüne üstüne gideceğiz. Tıpkı Artuk Bey, Bamsı Alp gibi düşmanın üzerine gideceğiz ki şehitlerimizin de intikamını alacağız" dedi. Antalya’da Valilik ve Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Antalya’nın fethinin 811’inci yıldönümü etkinliğinde konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin ecdadın yüklediği mirası yüklenmemesi halinde adaletsizliklere kimsenin ’dur’ demeyeceğini söyledi. Çavuşoğlu, Antalya’yı Türk vatanı haline getiren 2. Kılıç Arslan’ın oğlu Gıyaseddin Keyhüsrev ve torunu İzzettin Keykavus’u rahmetle anarak başladığı konuşmasında, tarih bilincinin önemine dikkat çekti. "Tarihimizi bilmek ve geleceğimize bu tarihe yakışır şekilde yön vermek, bu şerefli ecdada layık olmanın gereğidir" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Vatan bildiğimiz bu topraklarda ne destanlar yazıldı ne fedakarlıklarda bulunuldu ve halen bu mücadeleyi sürdürüyoruz. bugün hem vatanın bekası için hem de bölgemizin istikrarı için Mehmetçiğimiz, İslam’ın son ordusu olan Türk ordusu bugün Suriye’de hainlerle mücadele ediyor, Rabbim Mehmetçiğimizi korusun. Evet şehitlerimiz var, evet üzülüyoruz yüreğimiz yanıyor ama kimse bizden yas tutmamızı beklemesin tam tersine vatanımızın bekası için şehitlerimizin intikamı için düşmanın üstüne üstüne gideceğiz. Tıpkı Artuk Bey, Bamsı Alp gibi düşmanın üzerine gideceğiz ki şehitlerimizin de intikamını alacağız. Allah hepsine rahmet eylesin" dedi.

"Adaletsizliklere Türkiye ’dur’ demezse kimse ’dur’ demez"

Bugün Türkiye’nin içinde bulunduğu coğrafyada ve dünyada adaletsizlikler olduğunu, Türkiye susarsa, sorumluluk almaz ve ecdadın yüklediği mirası yüklenmezse bu adaletsizliklere kimsenin ’dur’ demeyeceğini söyleyen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Sorumluluğumuz fazla, tarihte olduğu gibi içeride ve dışarıda bugün de hainler var. Teröristler gibi. Onlardan tarihimizde ecdadımızın hesap sorduğu gibi hesap soracağız, bu vatan topraklarında hainlere yer yoktur, vatanın geleceği milletin bekası için daha çok çalışmamız gerekiyor. Ecdadımıza layık olabilmemiz için çalışmamız gerekiyor. Hem Türkiye’yi ihya edeceğiz hem Antalya’yı, Alanya’yı, bu bölgeyi bize emanet eden atalarımızın ruhunu şad etmek için Antalya’mızı geliştireceğiz."

"Antalya’yı sevmek haftada 5 gün ve günde 8 saat çalışmak değildir"

"Antalya’yı çok sevmemiz lazım. Bugün dünyanın her yerine gidiyoruz ama Antalya gibi bir şehri bulmak zordur" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Ama sadece Antalya’yı sevmek yetmez, Antalya’nın da bizi sevmesi gerekiyor. Kendimizi Antalya’mıza sevdirmemiz gerekiyor. Onun için çok hizmet etmek gerekiyor. Antalya’ya hizmet etmek haftada 5 gün günde 8 saat çalışmak değildir. 7 gün 24 saat anlayışıyla çalışmamız lazım, bugün çok şükür vali, milletvekili büyükşehirle birlikte Antalya’mızı 16 yılda geliştirdik, güzelleştirdik" şeklinde konuştu.