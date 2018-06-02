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Bakan Çavuşoğlu: Af beklentisi ortaya konulması doğru değil

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 17:19 | Son Güncelleme

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Devlet Bahçeli'nin af konusundaki söylemlerine ilişkin, "Bayramdan önce böyle bir beklenti ortaya konulması da doğru değil, zaten Meclis de kapandı.

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Devlet Bahçeli'nin af konusundaki söylemlerine ilişkin, "Bayramdan önce böyle bir beklenti ortaya konulması da doğru değil, zaten Meclis de kapandı. Ama seçim sonrası toplanacak diye de öyle bir vaatte bulunuyoruz anlamına da gelmesin" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısı, ABD ile yapılacak Menbiç görüşmeleri ve FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Af konusunun çok hassas olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bunu MHP ile de Sayın Bahçeli bunu açıkladığında istişare etmemiştik. Bu çok ciddi şekilde istişare edilmesi lazım. Kader mahkumunun ölçüsü ne, kime karşı suç işlemiş. Devlete karşı işlenen suçları, vergi vb gibi affedebilirsiniz, ama mağdurların düşüncesi ne? Bir de geçmişte afla ilgili çok kötü tecrübemiz oldu. Bayramdan önce böyle bir beklenti ortaya konulması da doğru değil, zaten Meclis de kapandı. Ama seçim sonrası toplanacak diye de öyle bir vaatte bulunuyoruz anlamına da gelmesin. Bu sadece suç işleyenleri değil, mağdur olanları da ilgilendiren bir konu" dedi.

MENBİÇ MESELESİ

ABD'ye yapılacak ziyaret ve Menbiç görüşmelerinde masada Menbiç'ten YPG'nin çıkarılması, Menbiç'in istikrarı, seçime kadar kimler yönetecek, güvenlik birimlerinde kimlerin yer alacağı konularının olacağını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bu konuda ABD ile birlikte karar verilmesini içerecek. Esas yol haritasının içeriği bu. Pazartesi günü de yol haritamızda tam bir mutabakat sağlarsak bunları açıklayacağız. Takvime dayalı bir yol haritası. Bu Menbiç'le de sınırlı kalmayacak. Başarılı olursa şu anda YPG- PYD'nin kontrol ettiği diğer yerler için de geçeri olacak. Çünkü YPG- PKK'nın yüzünden yerinden, yurdundan olmuş, göç etmiş insanlar var. Türkiye'de 400 bin Kürt var, peki 400 bin Kürt'ün hakkını hiç sordunuz mu, malları, mülkleri ellerinden niye alınmış? Burada adaletli ve objektif politikalar uygulamamız gerekiyor ve Suriye'nin sınır bütünlüğüne de halel getirecek adımlara karşı da dikkatli olmamız lazım" diye konuştu.

'SAYIN İNCE KİM ARAMIŞ, ONU DA SÖYLEMESİ LAZIM'

Bakan Çavuşoğlu, ABD'deki görüşmelerde FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili konuların gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruları da yanıtladı. Görüşmelerde üç farklı çalışma grubu olacağını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Biri Menbiç'le, biri PKK ile mücadeleyle ilgili, üçüncüsü de hukuki konuları kapsıyor, FETÖ konusu ve tüm konsolosluklar ve hukuki konular diyelim. Özellikle FETÖ konusunda verdiğimiz hangi delili yetersiz buluyorsunuz, ben sana göndermişim delilleri. Biz gönderdik, usulüne uygun gönderdik. Ara sıra Sayın İnce söylüyor, 'Bir Amerikalı beni aradı' diye, o da tuhaf bir şey, 'Bir Amerikalı aradı demek' ne demek? İlave deliller çıktıkça da bunları iletiyoruz. Ama Amerikalılar istediğimiz adımları atmadı. İtirazın ne, hiçbir konuda işi, topu taca atmak yok. Somut, oturacağız ve çalışacağız. Daha önce Amerikalılar 'YPG Menbiç'ten çıktı' dediler, ama yalan olduğu ortaya çıktı. İspatladık bunu. Sonra ortaya çıktı göndermedikleri. Burada Sayın İnce'nin 'Birisi beni aradı' demesi de ne kadar ciddiyetsiz olduğunu gösteriyor. Ben şimdi diyebilir miyim 'Amerika'dan biri beni aradı' veya 'ben aradım' diye. Ararsam zaten basınla paylaşıyoruz 'Şu dışişleri bakanıyla, şu devlet başkanı aradı' diye. Sayın İnce kim aramış, onu da söylemesi lazım. Bilelim kim aradığını."

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