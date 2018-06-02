Bakan Çavuşoğlu: Af beklentisi ortaya konulması doğru değil

Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Devlet Bahçeli'nin af konusundaki söylemlerine ilişkin, "Bayramdan önce böyle bir beklenti ortaya konulması da doğru değil, zaten Meclis de kapandı. Ama seçim sonrası toplanacak diye de öyle bir vaatte bulunuyoruz anlamına da gelmesin" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da medya temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin af çağrısı, ABD ile yapılacak Menbiç görüşmeleri ve FETÖ elebaşının iadesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Af konusunun çok hassas olduğunu belirten Bakan Çavuşoğlu, "Bunu MHP ile de Sayın Bahçeli bunu açıkladığında istişare etmemiştik. Bu çok ciddi şekilde istişare edilmesi lazım. Kader mahkumunun ölçüsü ne, kime karşı suç işlemiş. Devlete karşı işlenen suçları, vergi vb gibi affedebilirsiniz, ama mağdurların düşüncesi ne? Bir de geçmişte afla ilgili çok kötü tecrübemiz oldu. Bayramdan önce böyle bir beklenti ortaya konulması da doğru değil, zaten Meclis de kapandı. Ama seçim sonrası toplanacak diye de öyle bir vaatte bulunuyoruz anlamına da gelmesin. Bu sadece suç işleyenleri değil, mağdur olanları da ilgilendiren bir konu" dedi.