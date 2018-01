Bakan Çavuşoğlu: 'Afrin'le sınırlı kalın' derseniz bizim için geçersizdir

'MÜDAHALE, MEŞRU MÜDAFAA HAKKIMIZ'

Terör örgütünün her türlüsüyle sonuna kadar mücadele edileceğini dile getiren Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Hem de bitirinceye, inlerine, çukurlarına gömünceye kadar. O dağlarda inler yapmışlar kat kat, o inlerin hepsini başlarına yıkıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tabiriyle, tepelerine iniyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikrarına göz dikenin gözünü oyacağımızı söyledik. Ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız, 'Bir gece ansızın gelebiliriz'. Bu gecenin yani illa akşam, yani gün batımıyla ilgisi yok. Bunun anlamı şudur: Her an, her yerde bize karşı olanın tepesine ineriz demektir. İçeride, dışarıda fark etmez. Şimdi de Afrin'de hain PYD-PKK terör örgütünün yuvalarını başlarına yıkıyoruz. Çünkü bize oradan tehdit ve saldırı geliyor. Bizim de buna karşı yaptığımız müdahale meşru müdafaa hakkımızdır."

'SURİYE'NİN TOPRAĞINDA GÖZÜMÜZ YOK'

Teröristlerin amacının hukuku çiğnemek ve ülkeleri bölmek olduğunu söyleyen Bakan Mevlüt Çavuşoğlu, "Bizim Suriye'nin toprağında gözümüz yok. Biz Irak'ın da Suriye'nin de sınır bütünlüğünü destekliyoruz. Ama Irak'ta da Suriye'de de bize yönelik bir terör örgütü varsa gider o terör örgütünün tepesine bineriz. Yaptığımız budur. Kahraman Mehmetçiğimiz Özgür Suriye Ordusu ile birlikte YPG'lileri, PKK'lıları Afrin'de de yerle bir ediyor. Tıpkı Fırat Kalkanı operasyonunda Cerablus'tan El bab'a kadar 2 bin kilometrekarede DAEŞ'i yok ettiğimiz gibi. Çünkü bizim için DAEŞ de bir, FETÖ de bir, YPG-PKK da bir. Hepsi aynıdır, ideolojisi farklı olabilir ama hepsi terör örgütüdür, hepsinin de amacı yakmak, yıkmaktır" dedi.