Bakan Çavuşoğlu Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıl dönümünü kutladı.
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle resmi Twitter hesabından mesaj paylaştı.
“Bir kere yükselen bayrak bir daha inebilmez” sözüne yer veren Çavuşoğlu, "Nice 100 yıllara can Azerbaycan..." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu paylaşımında "#Azerbaycan100" etiketine de yer verdi.
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