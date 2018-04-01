Bakan Çavuşoğlu Diyarbakır’da esnafı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan esnafı ziyaret etti.
AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresine katılmak üzere Diyarbakır’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kongrenin ardından merkez Sur ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Tarihi Ulu Cami’de namaz kılan Çavuşoğlu ardından esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Hasan Paşa Hanı’ndaki esnafı ziyaret eden Çavuşoğlu, kahve satan bir esnafın ikramını kırmayarak tadımlık kahve içti. Ardından vatandaşlarla fotoğraf çekinen Bakan Çavuşoğlu, beraberindekilerle birlikte Hasan Paşa Hanı’nda oturup çay içti. Bakan Çavuşoğlu’na, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Sur Kaymakamı Bilal Özkan ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti.
Afrin ve Karabük'ten kötü haber! 3 şehit, 13 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Gözyaşlarına boğuldu: 'Bunlar insanlık suçu'
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Afrin'de teröristlere ait villalar bulundu!
Kadınların sahneye çıkarılmadığı iddiasına şaşırtan cevap!
Meteorolojiden son dakika kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı! Bu illerde yaşayanlar dikkat! Yurtta hava durumu
Mide bulandıran olay! 11 yaşındaki oğlunu kendi sevgilisiyle...
İYİ Parti 1. Olağanüstü Kurultayı başladı! Akşener'den Erdoğan'a çok ağır sözler!
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Ruhları şeytan tarafından ele geçirilmiş insanlar
Okuyucu Yorumları 0 yorum