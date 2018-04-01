Bakan Çavuşoğlu Diyarbakır’da esnafı ziyaret etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Diyarbakır’ın Sur ilçesinde bulunan esnafı ziyaret etti.

AK Parti İl Gençlik Kolları Kongresine katılmak üzere Diyarbakır’a gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kongrenin ardından merkez Sur ilçesindeki esnafı ziyaret etti. Tarihi Ulu Cami’de namaz kılan Çavuşoğlu ardından esnaf ziyaretinde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti. Hasan Paşa Hanı’ndaki esnafı ziyaret eden Çavuşoğlu, kahve satan bir esnafın ikramını kırmayarak tadımlık kahve içti. Ardından vatandaşlarla fotoğraf çekinen Bakan Çavuşoğlu, beraberindekilerle birlikte Hasan Paşa Hanı’nda oturup çay içti. Bakan Çavuşoğlu’na, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Galip Ensarioğlu ve Ebubekir Bal, Sur Kaymakamı Bilal Özkan ve İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan da eşlik etti.