Bakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi

Terör örgütünün İran için de bir tehdit olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Şu an İran'a saldırmıyorlar diye yarın, iki gün sonra İran'a saldırmayacakları anlamına gelmez. İran’ın topraklarını bölmek istemediklerini kimse söyleyemez. Bunu İran da biliyor. Dolayısıyla İran ile bizim sürekli iş birliği içinde olmamız lazım. Adeta aralarında çatışmasızlık var. İran da biliyor ki; bu hücre orada uyuyor, her an ilk fırsatta İran’ı tekrar hedef alabilir." ifadelerini kullandı.

(Sürecek)