Bakan Çavuşoğlu gündemi değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kandil'de yürütülen operasyona ilişkin, "Artık bu bataklığı tamamen kurutmamız lazım. Türkiye'de huzur içinde olabilmemiz için bunu başarmak zorundayız." dedi.

Çavuşoğlu, TRT Haber'de gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu ve soruları yanıtladı.

Kandil operasyonuna değinen Çavuşoğlu, dağlarda, inlerde bu mücadeleyi sürdürdüklerini ancak bataklığı kurutmak gerektiğini söyledi.

Teröristlerin Türkiye sınırını geçtiğinin Irak tarafından da bilindiğini ifade eden Çavuşoğlu, bu nedenle karşı taraftaki bataklığı da kurutmak gerektiğini dile getirdi.

Çok başarılı bir harekat yürütüldüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, artık başkalarının anlık bilgi verip vermemesi gibi bir dertleri olmadığını, gerekli teknoloji ve imkanlara sahip olduklarını anlattı. Tespit edildiği zaman tüm hedeflerin tam isabet vurulduğunu söyleyen Çavuşoğlu, sözde lider kadrosuna yönelik etkin çalışmanın da sürdüğünü ve sonuç alacaklarını belirtti. Dışişleri Bakanı, "Artık bu bataklığı tamamen kurutmamız lazım. Türkiye'de huzur içinde olabilmemiz için bunu başarmak zorundayız." diye konuştu.