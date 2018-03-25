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Bakan Çavuşoğlu KADEM üyeliği için form doldurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 15:30 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya İl Temsilciliğini ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya İl Temsilciliğini ziyaret etti. İl Temsilcisi Zeynep Taş’tan derneğin çalışmaları hakkında bilgi alan Bakan Çavuşoğlu, KADEM üyelik formunu da doldurarak İl Temsilcisi Zeynep Taş’a teslim etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Gökçen Özdoğan Enç, İbrahim Aydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ve AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş ile birlikte Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Antalya İl Temsilciliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.
KADEM Antalya İl Temsilcisi Zeynep Taş ve Yönetim Kurulu üyeleri tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, İl Temsilciliği’nin Antalya’da yürüttüğü çalışmalar ve derneğin faaliyetleri hakkında bilgi aldı. KADEM Antalya İl Temsilciliği’nin kısa sürede önemli çalışmalara imza attığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu Zeynep Taş ve ekibini kutlayarak bundan sonraki çalışmalarında başarılar diledi.

Suriyeli öğrenciden Bakan’a teşekkür
Bakan Çavuşoğlu, ziyarette hazır bulunan KADEM Vakfı Antalya Bilim Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan yabancı uyruklu öğrencilerle de sohbet ederek fotoğraf çektirdi. Yurtta kalan Suriyeli kız öğrenci Nasb Almlhem, Bakan Çavuşoğlu’na Türkiye’nin Suriye konusunda gösterdiği duyarlılık ve Suriyeli sığınmacılara gösterdiği yakın ilgi nedeniyle teşekkür ederek tespih hediye etti. İl Temsicisi Zeynep Taş da Bakan Çavuşoğlu’na ziyaretin anısına bir tablo takdim etti.

Bakan Çavuşoğlu üyelik formunu doldurdu
Bakan Çavuşoğlu ziyaretin sonunda KADEM üyelik formunu doldurarak, İl Temsilcisi Zeynep Taş’a teslim etti. Bakan Çavuşoğlu, KADEM gibi başarılı bir derneğin üyesi olmaktan mutluluk duyacağını belirterek, KADEM üyelerine teşekkür etti.

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