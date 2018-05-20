Bakan Çavuşoğlu Kazak mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Abdrahmanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun Filistin için yürüttüğü telefon diplomasisi kapsamında çarşamba günü de Abdrahmanov ile telefonda görüşmüştü.

