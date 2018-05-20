HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Bakan Çavuşoğlu Kazak mevkidaşı ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 22:23 | Son Güncelleme

Bakan Çavuşoğlu Kazak mevkidaşı ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Kazak mevkidaşı Abdrahmanov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu'nun Filistin için yürüttüğü telefon diplomasisi kapsamında çarşamba günü de Abdrahmanov ile telefonda görüşmüştü.

PARTNERBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne haldeBebek Firar'da filminin yıldızı bakın ne halde
Başbakan Yıldırım, Bingöl'deBaşbakan Yıldırım, Bingöl'de
Başbakan Yıldırım: İnlerine girdik, inlerinde onları etkisiz hale getirdik (2)Başbakan Yıldırım: İnlerine girdik, inlerinde onları etkisiz hale getirdik (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Kazakistan Dışişleri Bakanı Kayrat Abdrahmanov telefon görüşmesi

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Erdoğan, Bosna Hersek'te müjdeleri sıraladı

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Barış Atay, HDP’den aday mı oldu?

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Nihat Hatipoğlu'na sorular: Bayanlardan hoşlanıyorum, ne yapayım

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok: Cumhurbaşkanını uyarıyorum sonun başlangıcındayız

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Kuşadası'nda site havuzunda anneanne ile torunun korkunç ölümü

Diğer Haberler
Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Diyanet'ten kovulan İhsan Şenocak yine kadınları hedef aldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün acı günü

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

İlber Ortaylı'dan Merkel'e tepki: İşini gücünü bırakıyor bu futbolculara saldırıyor

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Afrin'de ele geçirilen PKK'lı teröristten itiraflar

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Ağrı'da şehit düşen Asteğmen Cengiz Uslu'nun baba ocağına ateş düştü

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

Esenyurt'ta taksi şoförleri UBER aracının önünü kesti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.