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Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2018 19:48 | Son Güncelleme

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’ye zarar veren terör örgütlerinin ve sahtekarların yurtdışına kaçtığını dile getirerek, 'Milletimize sözümüz var onların ensesindeyiz. Onlardan hesap sorduk, soracağız' dedi. Uruguay’a kaçan Çiftlik Bank kurucusu Mehmet Aydın’ı kasteden Çavuşoğlu, 'Uruguay’a bir sahtekar kaçtı. Onun da ensesindeyiz' diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu'ndan Çiftlik Bank CEO'su Mehmet aydın açıklaması: Ensesindeyiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak babası vefat eden AK Parti Bursa Milletvekili Bennur Karaburun’a taziye ziyaretinde bulundu. Daha sonra AK Parti Bursa İl Başkanlığı’nın Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlediği siyaset akademisine katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Tüm dünyada büyükelçilikler açacaklarını dile getiren Çavuşoğlu, “Latin Amerika’da da olmak üzere tüm ülkelerde büyükelçilikler açacağız. Şimdi sıra Uruguay’da. Uruguay’a da bir sahtekar kaçtı biliyorsunuz. Onun da ensesindeyiz. Öyle milletimizi dolandırıp da kaçmak yok. Öyle terör eyleminde bulundum ‘kaçtım’ yok. Tüm hainlerin ensesindeyiz. Dış politikamızın en önemli unsurlarından bir tanesi de budur. Terör ile FETÖ’yle mücadeledir. FETÖ’cülerin birçoğunu Türkiye’ye getirdik. Bazı ülkeler rica ettiği için isimlerini açıklamıyoruz. FETÖ tüm dünyayı korkutmuş. Ya da FETÖ’yü himaye edenler o ülkelere baskı yapıyor. Ondan da korkuyorlar. Siz FETÖ’nün 166 civarında ülkede faaliyet gösterdiğini biliyor musunuz? Tek başına mı yaptığını zannediyorsunuz. Onların okullarda hangi ülkelerin ajan olarak çalıştığını biliyoruz. Bizim için arkasında kim olduğu önemli değil. Milletimize sözümüz var. Nerede olursa olsun onlara rahat yok, ensesindeyiz. Onlardan hesap soruyor, soracağız” dedi.

"FETÖ BAZI ÜLKELERİ ELE GEÇİRMİŞ"

Türkiye Maarif Vakfı aracılığıyla FETÖ’nün başka ülkelerdeki okullarını devralacaklarını vurgulayan Çavuşoğlu, “FETÖ’yü ülkesinden def etmek isteyen ülkelerdeki okulları devralacağız. Orada okuyan çocuklar var. Onlar ve aileleri ne olacak? Biz de istemeyiz çocukların mağdur olmasını. Bizim derdimiz o çocuklar ve aileleri değil ki. İlkokul çocuğunun ne günahı var. Oralarda diğer okullara göre daha iyi diye herkes oraya gönderiyor. FETÖ’nün bunda gizli amacı da var. Orada zeki çocuklara burs veriyor. Elitlerin çocuklarını alıp eğitiyor sonra Türkiye’de olduğu gibi onları da devlet içine sızdırıp oraları da kontrol ettiriyor. Tıpkı bugün bazı ülkelerde yaptığı gibi. Maalesef bazı ülkelerin tamamını ele geçirmişler. İstedikleri zaman orada yönetimi devralıyorlar. Bazı ülkelerle baş başa görüşmelerimizde bunu itiraf ediyorlar” diye konuştu.

Dünya toplumlarının değişik sınamalarla karşı karşıya kaldığını dile getiren Bakan Çavuşoğlu, “Geçiş süreci ve ikilemler var. Diğer taraftan baktığımız zaman ekonomik fırsatlar ortaya çıkıyor. Yeni yeni teknolojiler var. Sanayi ağırlıklı ekonomiden hizmete ağırlıklı gidiş var. Ekonominin gücüne bakıyorsunuz batıdan doğuya kayış var. Ekonomi Asya’ya doğru gidiyor. Bakıyorsunuz Latin Amerika kıtası uyanmaya başladı. Sorunlar da var ama ama uyanış da var. En büyük potansiyeli Afrika kıtası sunuyor. Uzmanların yaptığı çalışmalara göre 2050 yılında Afrika kıtası dünya ekonomisine 50 katrilyon dolar katma değer sağlayacak. O yüzden Çin ve diğer ülkeler oraya gidiyor. Geçmişte olduğu gibi sömürgeye giden ülkeleri söylemiyorum. Yeni yeni giden ve gitmeye çalışan ülkeler var” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE 5'TEN DE 1'DEN DE BÜYÜK"

İki tane batı ülkesinin Türkiye’ye ders vermeye çalıştığını eleştiren Çavuşoğlu, “Bakmayın siz iki tane batı ülkesinin Türkiye’ye ders vermeye çalıştığını. Türkiye’nin dünyadaki itibarı çok yüksek. Geçen yıl iki tane seçime girdik. UNESCO İcra Komitesi seçimine girdik. UNESCO’ya üye ülkelerin Filistin ile ilişkileri iyi olduğu için ABD ‘çekiliyorum’ dedi. Çekilebilirsin. Türkiye 5’ten de büyük, 1‘den de büyük. Dünya 5’ten ya da 1'den ibaret değil ki” dedi.

İlişki kurulmayan ülkeler varsa oraya da gideceklerini anlatan Çavuşoğlu, ülkelerin küçüğü, büyüğü olmadığını söyleyerek, “Bazen yorumlarda görüyorum. Afrika’dan bir ülke. ‘O ne, nerede’ diyorlar. Hani milletimize tepeden bakanlar var ya onlar diyor bunu. İşte ‘Türkiye’nin itibarı bu’ demeye çalışıyorlar” şeklinde konuştu.

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"KUDÜS KARARINDA ABD BAZI ÜLKELERİ TEHDİT ETTİ"

ABD’nin Kudüs kararına da tepki gösteren Çavuşoğlu, “ABD bu kadar güçlü de biz onlara kalsaydık Kudüs kararında ne olurdu? Kudüs kararında BM’de oylamada ABD tüm ülkeleri tek tek araya tehdit etti. Nüfusu büyük olan ülkeler bile tehdit aldıklarını söyledi. ‘Üzerimizde çok büyük baskı var ama direniyoruz’ dediler. Ertesi sabah ise ‘direnecek gücümüz kalmadı biz çekimser oy kullanacağız ama Filistin ile ilgili tutumumuz değişmedi. Çok baskı, tehditler var’ dedi koca koca ülkeler” diye konuştu.

Sırbistan ve Bosna Hersek ile önemli bir proje konusunda mutabakat sağladıklarını belirten Çavuşoğlu, “Yaklaşık 1 ay önce Cumhurbaşkanımız hem Sırbistan hem de Bosna Hersek cumhurbaşkanlarını ülkemize davet ederek önemli bir proje konusunda mutabakat sağladık. Belgrad’dan Bosna Hersek’e otoban yapılacak. Hem güneydoğudan bir otoban hem de Tuzla üzerinden Saraybosna’ya gidecek ve yol adeta bir ring olacak” dedi.

"TÜRKİYE İNSAN GİBİ MUAMELE YAPIYOR"

“Türkiye’nin inandığı yolda yürümesi birçok ülkeyi de rahatsız ediyor” diyerek sözlerini sürdüren Çavuşoğlu, “Belli kesimlerdeki ülkelerden söz ediyorum. Onlara buradan söylüyoruz, hazmetme kapasitenizi genişletin. Çünkü çok daha rahatsız olacaksınız. Ayrıca niye rahatsız oluyorsun. Türkiye’yi dost olarak görüyorsan rahatsız olmazsın. Düşman olarak görüyorsan rahatsız olursun. Afrika’dakiler neden Türkiye’den rahatsız olmuyor? Çünkü biliyorlar ki biz sömürgeci bir anlayış ile oraya gitmedik. Türkiye oraya gittiği zaman insan gibi muamele yapıyor. Ortak gibi görüyor. Ticaret nasıl artar, nasıl anlaşmayı yaparız gibi hep böyle yapıcı anlayışla gidiyoruz. ‘Sen madenini bana ver gerisine karışma, ben sana istediğin zaman para veririm’ diyen bir ülke değiliz. Bizim kimse ile sorunumuz yok. Biz çifte standartlara karşıyız. Biz iki yüzlülüğe, dayatmaya karşıyız. Tepeden bakanlara karşıyız. Bizimle konuşmak istiyorsanız göz hizasında konuşacaksınız. Yukarıdan konuşmayacaksınız” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin Avrupa’nın bir parçası olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, “Avrupa’nın kötülüğünü de istemeyiz. Ama Türkiye’nin Avrupa kıtasına katkılarını görmezden gelirseniz olmaz. Bugün göç konusunda Türkiye Avrupa Birliği’nin sigortası oldu. Bugün terör konusunda da sigortası oldu. Türkiye, Avrupa Birliği'nin güvenlik politikalarını en çok sağlayan ülkelerden bir tanesidir. Sorun ne? Sadece Türkiye’yi bu konuda karar masasına almak istemiyorlar. Bu kadar faydalandığın bir ülkeyi dışlamanın anlamı ne? Gerçekçi bir yaklaşım değil” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, programın ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ı ziyaret etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çiftlik Bank Uruguay Mehmet Aydın Mevlüt Çavuşoğlu

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Agzi olan konusuyi bos bos hele hele bu Adam Tam bossssss konusuyiiiii
siz önce 80 milyonu soyanlar peşine düşün
le fonten den masallar
elinizin altındayken neredeydiniz
gözünüzün önünde dizinizin dibindeydi bu adam neyin nesin ne yapıyor demedin adam kaçtıktan sonra ensesindeyiz... ! muz cumhuriyeti....
sahtekarligi sizden ogrenmis olmasin. malum hirsizlikta yolsuzlukta sinir tamiyorsunuz.
arkasında kim var acaba :))) sizden biri olmasınnn ???
bizde 2019 da sizin ensenizdeyiz
dolandırıcılara üçkağıt yapıp insanları kandıranlara nezaman caydırıcı ceza gelecek çok merak ediyorum
hadi oradan kes masal anlatmayı.
Yüz Bin bastım bu oyuna hem tosuna hem koyuna Her gece baktım yemine suyuna Dön gel Mehmet'im Özledik seni Medyada çıkan Haberlere Baktm Baktıkça bir sigara daha yaktım Bu ara kafayı Ferrari ye taktım Dön Gel Mehmet'im Özledik seni Mavi tavuk dedin bastık parayı Sen Ülkeden Kaçınca Andık Ananı En Sonunda Hepimiz Aldıkmı Babayı DÖN GEL MEMOŞUM OZLEDİK SENİ
türkiyede yakalanan hiç bir hırsızdan kimse parasını geri alamaz
tosun peşinde deyiller parasının peşindeler sanki ondan sahiplerinemi verecekler
zarraf ne oldu onun ensesinde değil miyşz
buradan tüm çiftlikbank mağdurlarına sesleniyorum bana adam başı 500 TL verin hemen uruguaya gidip tosunu yakalayıp getiriyorum ;)
yaw he heee
Türk milleti elbette kendisini kandıran sahtekarların peşine düşecektir sayın bakan buna herkes dahil
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